Nowe gry w Prime Gaming do odebrania. 5 tytułów, w tym prawdziwy skarb

Nowe gry w ramach Amazon Prime Gaming będą dostępne dziś w godzinach wieczornych. Przygotujcie się i sprawdźcie, co przygotował Amazon!

Niedawno mogliśmy dzięki subskrypcji Amazona odebrać kilka bardzo fajnych i wartych uwagi gier. Dziś, klasycznie zresztą, mamy do czynienia z nową ofertą, która powinna stać się aktywna mniej więcej wieczorem. Co takiego zgarniemy bez dodatkowych opłat?

Amazon Prime Gaming na sierpień 2024 – kolejny zestaw gier do odebrania

Jeżeli opłacacie już subskrypcję Prime, to lepiej nie zapomnieć o nowościach, jakie znajdziemy w Prime Gaming. Usługa ta, odkąd jest tylko aktywna w Polsce, pozwala za niewielką cenę (50 złotych za rok, a to nie wszystkie korzyści!) zgarniać gry bez dodatkowych płatności. Od niedawna mamy również możliwość korzystania z rozwiązania w chmurze Amazona, więc tak naprawdę jest to całkiem opłacalny abonament.

Niemniej dziś wieczorem zgarniemy kolejne pięć gier. Oferta może nie jest wyjątkowo mocna, ale jeden z tych tytułów zasługuje na wyróżnienie. Mowa o Figment 2: Creed Valley, czyli kontynuacji bardzo ciepło przyjętego indyka. Twórcy zaserwowali nam znacznie ulepszoną przygodę, idealną dla fanów nieco spokojniejszych gier opierających się na rozwiązywaniu łamigłówek i eksploracji. Tytuł ten został bardzo dobrze oceniony, a do tego może zaskoczyć tak naprawdę każdego (niegdyś zaskoczył mnie!), więc warto. Co prócz tego?

KeyWe [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Grime: Definitive Edition [Amazon Games]

[Amazon Games] Figment 2: Creed Valley [Amazon Games]

[Amazon Games] Spells & Secrets [GOG]

[GOG] Young Souls [Amazon Games]

Warto też wrócić uwagę na Grime, które niegdyś można było zgarnąć na Epicu, ale może ktoś akurat przeoczył? Prócz tego ciekawie wygląda również Young Souls, czyli przepełniony akcją RPG w posępnych lochach, stawiający także mocno na fabułę. Jeśli natomiast ktoś lubi trenować zmysły, warto sięgnąć po KeyWe, czyli uroczą grę zręcznościową o ptakach kiwi pracujących na poczcie… Tak, czasami te pomysły są naprawdę szalone.

Źródło: Amazon Prime Gaming