Fantastyczne nowości w Xbox Game Pass już od dzisiaj, w tym kompletna niespodzianka

To akurat lubimy – nowe gry dostępne w Xbox Game Pass, a wśród nich spora niespodzianka. Zaledwie wczoraj gigant z Redmond przedstawił plany na rozwój usługi w kwietniu. Pierwsze pozycje są już dostępne, ale przy okazji zapowiedzi pominięto jedną z nich. Aby ograć je wszystkie – i nie tylko, bo przecież biblioteka jest iście gigantyczna – warto rozważyć tańszy zakup abonamentu.

Xbox Game Pass – nowe gry od 3 kwietnia 2025:

Borderlands 3: Ultimate Edition (PC, konsole i chmura)

(PC, konsole i chmura) All You Need is Help (konsole)

(konsole) Still Wakes the Deep (Xbox Series X/S)

(Xbox Series X/S) Wargroove 3 (konsole)

(konsole) Asphalt Legends Unite (PC, konsole)

Największą nowością jest więc uwielbiana marka Borderlands w ujęciu trzeciej części w edycji Ultimate. Oznacza to, że w ramach subskrypcji możecie cieszyć się pełnym wydaniem tego nadal świetnego hiciora, w którym eksplorujecie futurystyczne planety, szukając skarbów i walcząc z tabunami wrogów. Borderlands niejednemu graczowi zabrało z życia sporo godzin, ale obecność w XGP może spowodować, że jeszcze więcej osób zainteresuje się przejściem tego tytułu.

Warto również wymienić Still Wakes the Deep na Xbox Series X/S, czyli świetny horror od The Chinese Room, aktualnych twórców Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Gra trafiła na moją listę GOTY 2024, więc wiadomo, że szczerze polecam. Zagracie również w niezależne All You Need is Help oraz Wargroove 3, lecz również w wydaniu tylko na konsole.

Inaczej wygląda sytuacja z Asphalt Legends Unite, czyli nową odsłoną popularnej serii gier wyścigowych. Microsoft chyba zapomniał wczoraj, że ten tytuł zmierza do usługi, więc jego nagłe pojawienie się dzisiaj stanowi sporą niespodziankę. Sprawdźcie też, które pozycje wylatują z XGP już niedługo.

Źródło: Xbox Wire