Zatrzęsienie darmowych premier na Steam. Piłka nożna, zaskakujący multiplayer i znacznie więcej

Nowych darmowych gier nigdy za wiele, prawda? Część z nich to oczywiste mniejsze pozycje, tytuły wyraźnie niezależne, które niekoniecznie podejdą wszystkim graczom. Czasami jednak trafiają się perełki, jak choćby ambitne Steel Hunters od Wargaming. Na Steam pojawiło się 6 nowości i choć należą do tej pierwszej grupy, warto je sprawdzić. Być może znajdziecie coś dla siebie?

Nowe gry za darmo na Steam – aż 6 premier:

No dobra, to co my tu mamy? Przede wszystkim coś dla fanów myślenia. Jeśli lubisz gry logiczne, to Kubriko Showcase może cię wciągnąć na dłużej. To minimalistyczna układanka 3D, w której bawisz się geometrią i rozwiązujesz przestrzenne zagadki. Z kolei Miłośnicy klasycznych gier planszowych mogą spróbować Mahjong Dream. Twórcy zarzekają się, że to pierwsza gra mahjong w pełnym 3D i stylistyce anime dla wielu graczy. Pomysł, szczerze mówiąc, fajny. Jest też Soccer Field Pro 3D, czyli prosta gra arcade’owa w piłkę nożną.

Z kolei PY-ONEERS to coś dla fanów survivalu i craftingu. Eksploracja, zbieranie surowców i budowanie swojej osady to główne założenia tej gry. Do tego opiera się w całości na nauce języka Python. A może chcecie czegoś z dreszczykiem? Haunted Hues to klimatyczna przygodówka w której zarządzamy i rozbudowujemy nasze muzeum. A koniec mamy Sinew, platformówkę w nieco mrocznym stylu, gdzie zręczność i refleks są kluczowe. To szybka, wymagająca rozgrywka dla tych, którzy lubią wyzwania i dynamiczną akcję.

