Już od wielu lat seria The Sims cieszy się ogromną popularnością. Gracze na całym świecie pokochali ją za możliwość tworzenia i zarządzania własnymi wirtualnymi światami. Jednak pod koniec ubiegłego miesiąca na rynku zadebiutowała gra inZOI, która jest uznawana za pierwszą produkcję od bardzo dawna, jaka rzeczywiście może zagrozić okupującemu tron Electronic Arts. Teraz dodatkowo do sieci wyciekły materiały z Project Rene. To nadchodzący projekt studia Maxis – i nie wygląda to dobrze.

Wyciek materiałów z Project Rene, nowej gry The Sims

Nagrania z zamkniętych testów produkcji wywołały burzę w społeczności fanów. Materiały spotkały się z dość mieszanymi reakcjami, a wielu graczy otwarcie wyraża swoje rozczarowanie. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, warto przypomnieć, czym dokładnie jest Project Rene. Nowe dzieło z serii zostało po raz pierwszy zapowiedziane w 2022 roku. Electronic Arts opisało grę jako odnowienie serii, stawiające na rozgrywkę multiplayer, a także wsparcie cross-platformowe dla pecetów i urządzeń mobilnych. Co więcej, według planów gra ma zostać udostępniona w modelu free-to-play.

Stąd, jak najbardziej słusznie, pojawiają się równocześnie obawy o mikrotransakcje. Electronic Arts słynie bowiem z miłości do tego typu rozwiązań. W najnowszych przeciekach widzimy fragmenty rozgrywki z testowej wersji gry zatytułowanej City Life Game With Friends. Nagranie pokazuje tworzenie postaci poprzez wybór ubrań i akcesoriów, a następnie eksplorację miejsca o nazwie Plaza de Poupon. Gracze mogą kupować jedzenie, rozmawiać z innymi Simami oraz pracować w kawiarni. Postacie mówią w klasycznym simlishu, a nad ich głowami widnieje charakterystyczny zielony znaczek.

Fani są podzieleni. Wielu krytykuje uproszczoną grafikę oraz podobieństwo do mobilnej gry EA o Simsach z 2018 roku. Niektórzy użytkownicy Reddita wskazują, że Project Rene wygląda po prostu jak kolejny mobilny tytuł nastawiony na mikrotransakcje. Jak zauważył inny gracz, zresztą bardzo mądrze: The Sims było satyrą na konsumpcyjny styl życia, a teraz samo stało się jego ucieleśnieniem. Co o tym sądzicie?

Źródło: IGN