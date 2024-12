Nowa oferta Prime Gaming z mnóstwem gier za darmo dostępna. Wśród nich produkcja z PlayStation

Gry z serii Warhammer, jeden z najnowszych remasterów gier ze świata Star Wars czy Tomb Raider oraz kilka innych perełek to tylko część prezentów nadal dostępnych dla subskrybentów. Grudniowa oferta platformy jest wyjątkowo mocna, ale przecież dostępne są już kolejne nowości!

Amazon Prime Gaming i fantastyczne gry za darmo:

Predator: Hunting Grounds [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Aces of the Luftwaffe — Squadron Extended Edition [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Simulakros [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Nine Witches: Family Disruption [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition [Legacy Games]

Wszystkie powyższe gry dostępna są za darmo, lecz wyłącznie dla posiadaczy abonamentu Prime. W jego skład wchodzi nie tylko możliwość korzystania z platformy streamingowania gier Luna, ale również dostęp do pokaźnej biblioteki filmów i seriali Prime Video (z kinowymi hitami!) oraz darmowa wysyłka ze sklepu Amazona. Trochę tego jest, a 50 złotych za rok nie wydaje się szczególnie wygórowaną ceną.

Tym razem może nie ma samych hiciorów, jak ostatnio, ale i tak jest nieźle. Głównie ze względu na tylko jedną pozycję – Predator: Hunting Grounds. To naprawdę solidnie zaprojektowana asymetryczna strzelanka multiplayer. To właśnie w niej oddział graczy-komandosów staje do boju z Predatorem. Fani filmu nie mogą przecież się nie skusić, a co ciekawe jest to tytuł oryginalnie wydany przez PlayStation.

Prócz tego jest ciekawy shoot’em up dla fanów historycznych batalii, czyli Aces of the Luftwaffe — Squadron Extended Edition. Mamy również Simulakros, niezłą strzelankę rogelite oraz Nine Witches: Family Disruption. To ostatnie trafi szczególne w gusta fanów klimatycznych gier przygodowych.

Źródło: Amazon Prime Gaming