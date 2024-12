Absurdalnie fantastyczna oferta Prime Gaming. Genialne gry i wielkie hity za darmo

Jeśli, tak samo zresztą jak ja, myśleliście, że Amazon Prime Gaming na grudzień 2024 przygotował mocną ofertę, to teraz trzeba zrewidować swoje zdanie, bo jest jeszcze lepiej. Nawet nie sądziłem, że może być aż tak dobrze.

Amazon Prime Gaming grudzień 2024 – nowe gry dostępne:

The Outer Worlds [GOG]

[GOG] Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition [GOG]

[GOG] Warhammer 40,000: Space Marine [Amazon Games]

[Amazon Games] Warhammer 40,000: Dawn of War [Amazon Games]

[Amazon Games] Neverwinter Nights: Enhanced Edition [GOG]

[GOG] Baldur’s Gate II: Enhanced Edition [GOG]

[GOG] Baldur’s Gate: Enhanced Edition [GOG]

[GOG] Spelunky [GOG]

[GOG] Necromunda: Hired Gun [Epic Games]

[Epic Games] Quake II [GOG]

Jak więc widzicie, całe 10 nowych gier jest już dostępnych do odebrania na zawsze w formie kodów na różne platformy, przede wszystkim na GOG-a. W ten sposób gracze, którzy zdecydowali się na subskrypcję Amazona, mogą zgarnąć nie tylko obiecanego wcześniej Quake’a II, ale aż 9 innych niespodzianek. Wśród nich wielkie hity, które wypada ograć – The Outer Worlds, nadal wyjątkowe Baldur’s Gate czy kilka gier z serii Warhammer 40,000.

To ostatnie ma związek z rychłą premierą serialu Secret Level, w którym jeden z odcinków poświęcono właśnie tej marce. Będzie to adaptacja gry WH40k: Space Marine 2. Nie ma się więc co dziwić, że gracze z tej okazji otrzymali pierwszą część, genialne Dawn of War (obydwie gry niestety bez trybów multiplayer), kooperacyjne Space Hulk: Deathwing oraz niezłe Necromunda. Słowem – jest sztos.

Dostępne od 12 grudnia: Planet of Lana [GOG] Warhammer 40,000: Dawn of War II [Amazon Games] Hero’s Hour [GOG] The Coma: Recut [GOG] Electrician Simulator [Epic Games Store] ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition [Amazon Games App]

Dostępne od 19 grudnia: Nine Witches: Family Disruption [Amazon Games App] Predator: Hunting Grounds [Epic Games Store] Aces of the Luftwaffe — Squadron Extended Edition [Amazon Games App] Simulakros [Amazon Games App] Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition [Legacy Games]

Dostępne od 26 grudnia: The Town of Light [GOG]



Jak więc widzicie – to nie koniec oferty, więc polecam się przygotować na jeszcze więcej genialnych prezentów przed świętami.

Źródło: Amazon Prime Gaming