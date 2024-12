Już dziś do zdobycia 6 gier za darmo od Amazona. Ciąg dalszy fantastycznej oferty

Amazon Prime Gaming na grudzień 2024 roku to potężna dawka kultowych, fantastycznych lub po prostu niezłych gier za darmo w ramach abonamentu.

Nowa oferta nie jest jeszcze dostępna, powinna być aktywna mniej więcej od godzin wieczornych już dzisiaj. Warto przy okazji pamiętać również o odebraniu poprzednich prezentów od Epic Games Store lub sprawdzeniu, jakie inne warte uwagi gry za darmo są dostępne.

Amazon Prime Gaming na grudzień 2024 z nową ofertą:

Planet of Lana [GOG]

[GOG] Warhammer 40,000: Dawn of War II [Amazon Games]

[Amazon Games] Hero’s Hour [GOG]

[GOG] The Coma: Recut [GOG]

[GOG] Electrician Simulator [Epic Games Store]

[Epic Games Store] ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition [Amazon Games App]

Dzisiejszy zestaw nowości nie powala aż tak, jak ostatni. Na samym początku grudnia subskrybenci mogli zdobyć sporo wartych uwagi tytułów. W zasadzie to nadal mogą je zdobyć, bo dostępne są cały czas, jedynie czekając na odebranie. Świetne kosmiczne RPG The Outer Worlds, uznane Space Marine, kultowe Baldur’s Gate I i II czy kilka innych gier z uniwersum Warhammera 40,000 to przecież wyróżniki naprawdę solidnego rozdawnictwa. Warto więc udać się na stronę Prime’a i przypisać oczekujące produkcje.

Z dzisiejszych nowości na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim uwielbiane po dziś dzień Warhammer 40,000: Dawn of War II, a także zaskakująco kompleksowy symulator elektryka w postaci Electrician Simulator. Jest też dynamiczne strategiczne RPG Hero’s Hour oraz niezależny horror w klimacie anime The Coma: Recut. Słowem – nie jest źle, ale na pewno będzie lepiej.

Reszta gier dostępnych w ramach Prime Gaming na grudzień:

Dostępne od 19 grudnia: Nine Witches: Family Disruption [Amazon Games App] Predator: Hunting Grounds [Epic Games Store] Aces of the Luftwaffe — Squadron Extended Edition [Amazon Games App] Simulakros [Amazon Games App] Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition [Legacy Games]

Dostępne od 26 grudnia: The Town of Light [GOG]



Nie musicie pamiętać czy zapisywać tych dat. Z pewnością wrócimy do tematu, gdy tylko nowości trafią do usługi.

Źródło: Amazon Prime Gaming