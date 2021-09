Znamy wymagania sprzętowe Alan Wake Remastered. Czy wystraszą Wasz komputer?

Niedawno ujawniono datę premiery Alan Wake Remastered. Teraz poznaliśmy wymagania sprzętowe odnowionej wersji produkcji o pisarzu.

Alan Wake Remastered zadebiutuje na PC, PS4, PS5, Xboksie One i Series X/S już 5 października. Po opublikowaniu wstępnych szczegółów dotyczących gry i wideo, które dla przypomnienia zamieszczamy poniżej, przyszedł czas na prezentację oficjalnych rekomendacji sprzętowych remastera. Oto one:

Minimalne wymagania:

Procesor: Intel Core i5-3340

Pamięć RAM: 8 GB

Grafika: Nvidia GeForce GTX 960 2B VRAM

System operacyjny: Windows 10 64 Bit

Zalecane wymagania:

Procesor: Intel Core i7-3770

Pamięć RAM: 16 GB

Grafika: Nvidia GeForce GTX 1060 4GB VRAM

System operacyjny: Windows 10 64 Bit

W odnowioną wersję horroru pogramy w rozdzielczości 4K i płynności 60 klatek na sekundę. Ładniejsze będą lokacje i przerywniki filmowe, a przede wszystkim odświeżenia doczekał się model głównej postaci. Oprócz tego warto nadmienić, że wersja na PS5 dostanie wsparcie dla DualSense.

Co dotyczy dalszych szczegółów dotyczących Alan Wake Remastered, to wiemy między innymi, że będzie to produkcja stosunkowo tania: zarówno za wersję PC, jak i na każdą z konsol, zapłacimy 99 złotych.