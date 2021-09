Alan Wake Remastered na oficjalnym porównaniu z oryginałem

Od premiery remastera gry Alan Wake dzielą nas niecałe dwa tygodnie. Microsoft i Remedy Entertainment opublikowali filmik, na którym porównują nową wersję tytułu na Xboksa z oryginałem z 2010.

Na kanale Xboksa na YouTube pojawiło się wideo prezentujące najważniejsze zmiany, jakie zaoferuje odświeżone wydanie Alana Wake’a. To przede wszystkim przebudowany model postaci, ulepszone cut-scenki i możliwość odpalenia tytułu w rozdzielczości 4K. Wszystko to można zobaczyć na wspomnianym nagraniu.

Co więcej, nie jest tajemnicą, że oprócz warstwy wizualnej zmiany w remasterze dotkną również fabuły. Na razie nie wiadomo jednak, jak dokładnie to będzie wyglądać – twórcy nie ujawnili jeszcze żadnych konkretów na ten temat. Najpewniej nie będą to jakieś przełomowe zmiany, ale zobaczymy.

Alan Wake Remastered zadebiutuje na PC, PS4, PS5, Xboksie One i Series X/S już niebawem, a konkretnie 5 października. Jeśli chcecie zagrać w wersję pecetową, to sprawdźcie wymagania sprzętowe produkcji. Publikujemy je pod tym adresem.