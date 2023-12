Kup grę Alan Wake 2 w promocji, a remaster jedynki otrzymasz za darmo

Epic Games Store ruszył ze świąteczną wyprzedażą, a jedna okazja szczególnie zwróciła naszą uwagę. Chodzi o grę Alan Wake 2, którą nie dość, że możecie kupic taniej, to jeszcze otrzymacie coś w gratisie. To chyba najgorętszy tytuł do zakupu na popularnej platformie.

Alan Wake 2 w świetnej promocji

Już teraz możecie skorzystać ze świątecznej wyprzedaży, która ruszyła na Epic Games Store. Popularna platforma przygotowała dla nas sporo atrakcji, w tym niższe ceny gier, kupon promocyjny na -33% i darmowe gry, które będą pojawiać się w najbliższym czasie. Sposób na tanie gry? Odbieramy darmowy tytuł, zgarniamy kupon rabatowy i kupujemy wybrany przez nas tytuł taniej. Jednym z najlepszych jest bezwzględnie Alan Wake 2.

Wykorzystując rabat za jedną z najlepszych gier tego roku, zapłacimy zaledwie 115,23 zł. Okazuje się jednak, że to nie koniec promocji. Epic do każdego zakupionego Alana Wake’a dodaje bowiem zupełnie za darmo zremasterowaną pierwszą odsłonę serii. Po dokonaniu zakupu kod na pobranie wersji zremasterowanej przyjdzie do nas na adres mailowy.

To świetna okazja, żeby nie tylko zaopatrzyć się w jedną z najlepszych gier tego roku, ale również zagrać w oryginał. Ten pojawił się na rynku lata temu, jednak wciąż jest to gra godna uwagi. Warto mieć na uwadze, że tytuł ten mocno różni się od kontynuacji. Nowość z tego roku jest zdecydowanie bardziej mroczna i bliżej jej do produkcji z gatunku grozy.

Promocja w sklepie Epic Games Store potrwa do 10 stycznia, więc jest jeszcze trochę czasu na skorzystanie z promocji i dodanie do swojej biblioteki kilku świetnych gier.