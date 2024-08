Alan Wake i Control jako seriale oraz filmy. Remedy zapowiada wielką współpracę

Remedy powzięło współpracę z Annapurna Interactive, dzięki czemu Control i Alan Wake doczekają się adaptacji filmowych i serialowych. To jednak nie wszystko!

Serial Alan Wake potwierdzono już wcześniej, jako współpraca ze stacją AMC, choć od tamtej pory jest cicho. Nie wiemy więc, czy dawne plany w końcu wypalą.

Alan Wake i Control dostaną adaptacje!

Alan Wake już kiedyś otrzymało serial, który towarzyszył tak naprawdę promocji pierwszej części wiele lat temu. Bright Falls, bo o nim mowa, obejrzycie za darmo w sieci i warto to zrobić. Choć odcinki trwają ledwo kilka minut, zionie z nich wręcz genialny klimat rodem z Twin Peaks. Control z kolei, gra będąca gamingową wersją dzieł Davida Lyncha, jeszcze nigdy filmu bądź serialu się nie doczekało. A to wielka szkoda, bo przecież gry Remedy i całe to Remedy Connected Universe zasługują na jak największe uznanie.

Jak donosi Bloody Disgusting, Remedy Entertainment podpisało umowę o współprace z Annapurna Interactive (wydawcą i producentem wielu niezależnych gier, filmów czy seriali) dotyczącą przyszłości marek takich jak Control i Alan Wake. Filmy i seriale w tym uniwersum są więc już faktem!

W ramach umowy Annapurna nabędzie opcję na prawa telewizyjne, filmowe i wybrane licencje audiowizualne do gier Control i Alan Wake, a także powiązanych z nimi produktów pomocniczych. Remedy zachowa pełne prawa własności intelektualnej do gier Control i Alan Wake. – czytamy

To dobre wieści, bo mało które gry są tak “filmowe” jak właśnie dzieła od Remedy. Szczególnie że Alan Wake 2 jest prawdziwym arcydziełem, a Control niewiele mu ustępuje. Remedy najwyraźniej miało pewne kłopoty ze względu na niską sprzedaż AW2, lecz umowa z Annapurną powinna pomóc na te problemy. Firma zobowiązała się sfinansować 50% prac nad Control 2, dzięki czemu deweloperzy mogą liczyć na większe zyski.

Źródło: Bloody Disgusting