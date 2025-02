Sayonara Wild Hearts na PS5 z trybem next-gen

Lubimy, gdy twórcy decydują się na wprowadzanie nowej, ale darmowej zawartości do gier. Tak jest w przypadku produkcji Sayonara Wild Hearts, która została bardzo dobrze przyjęta jeszcze w czasach poprzedniego PlayStation. Z uwagi na specyficzny styl graficzny, tytuł wręcz idealnie pasował do dopieszczenia go, aby wersja na PS5 mogła pochwalić się jeszcze lepszą jakością. I tak też się stanie – właśnie udostępniono darmową aktualizację do gry.

Co wprowadza? Oto najważniejsze zmiany:

Rozdzielczość 4K

Tryb rozgrywki z 120 FPS

funkcje DualSense haptic feedback

ekskluzywny tryb gry Remix Arcade

Zobacz też: Assassin’s Creed Shadows – hit czy kit? To moje największe obawy

Aktualizację pobierzecie za darmo, o ile macie takie samo konto, co na PS4. Jeżeli jeszcze w to nie graliście, to tytuł jest oczywiście do kupienia na PS Store.

Źródło: playstationlifestyle.net