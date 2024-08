Zmarł Krzysztof Banaszyk. Jego głos to m.in. Vernon Roche z Wiedźmina

Smutne wieści dotarły do nas ze Związku Zawodowego Aktorów Polskich. W komunikacie poinformowano, że zmarł Krzysztof Banaszyk. 54-letni aktor miał na koncie wiele ról teatralnych, filmowych, telewizyjnych i dubbingowych. Gracze mogli go szczególnie zapamiętać za udzielenie głosu kilku kultowym postaciom.

Krzysztof Banaszyk zmarł w wieku 54 lat

Krzysztof Banaszyk urodził się 23 marca 1970 roku w Poznaniu. Aktor miał na swoim koncie wiele kultowych i charakterystycznych ról – zarówno w teatrze, jak i w branży filmowej czy telewizyjnej. Zmarłego w wieku 54-lat aktora możemy kojarzyć m.in. z 39 i pół, Prawa Agaty czy szerokiego przekroju ról dubbingowych.

Dość powiedzieć, że to właśnie on wypowiedział słynny monolog skryby z filmu Asterix i Obelix: Misja Kleopatra:

Banaszyk jest też dobrze znany polskim graczom z uwagi udziału w dubbingach wielu świetnych produkcji. Jego głosem przemawiał m.in. Vernon Roche z gier Wiedźmin 2: Zabójcy Królów i Wiedźmin 3: Dziki Gon. To jednak nie wszystko, bo aktor wcielił się również w Joela (The Last of Us), czy samego Master Chiefa w Halo 4.

Źródło: o2.pl