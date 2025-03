Trzecia odsłona przygód Geralta to podstawowa historia i dwa duże dodatki DLC. Jednak na tym przygody wiedźmina się nie kończą, a z pomocą przychodzą fani. Mamy dla was pełną listę fanowskich DLC, czyli mody do Wiedźmin 3: Dziki Gon. Dzięki nim odkryjecie zupełnie nowe zadania, a nawet mini-historie na wiele godzin rozgrywki. I to wszystko dostępne jest za darmo!

Ponadczasowy Wiedźmin 3: Dziki Gon

Kto z was ogrywał Wiedźmin 3: Dziki Gon na premierę? Ta miała miejsce w 2015 roku i niedługo ten epicki tytuł będzie świętować swoje 10-lecie. To szmat czasu, a po drodze w świecie gier wydarzyło się całe mnóstwo genialnych premier i nie tylko. Mimo wszystko rodzima produkcja nadal trzyma fason i jest szalenie popularna. Ząb czasu nie nadgryzł jej zanadto, dzięki czemu trzecia część przygód Geralta ciągle przyciąga wielu graczy. Sam w ubiegłym roku usiadłem do niej ponownie i ukończyłem główny wątek wraz z jednym z dodatków. To wciąż trzyma się świetnie, a nawet grafika — mimo tylu lat — potrafi powodować opad szczęk. Nie wiem, jak twórcom udało się stworzyć takie dzieło, ale wykonali swoją pracę znakomicie.

Równie znakomicie poradzili sobie gracze, którzy głodni byli nowych przygód w uniwersum Wiedźmina. Mam tu na myśli mody do Wiedźmin 3: Dziki Gon, które dodają zupełnie nowe zadania, historie czy małe fabuły do gry. Jeżeli po ukończeniu wszystkich questów i DLC nadal czujecie zew przygody, to mamy dla was coś znakomitego. Dzisiaj prezentujemy pełną listę fabularnych modów do gry za darmo. Dzięki nim możecie ponownie wcielić się w Geralta i ukończyć zupełnie nowe questy. Zebraliśmy najciekawsze mody, które pobierzecie za darmo i zainstalujecie na swoich pecetach.

Bo oczywiście takie fanowskie DLC są przewidziane jedynie na komputery — niestety, na konsolach nie da rady z nich skorzystać.

Najlepsze mody do Wiedźmin 3: Dziki Gon z zadaniami

Poniżej znajduje się pełna lista, którą dziś dla was przygotowaliśmy. Są to najciekawsze mody do Wiedźmin 3: Dziki Gon z historiami i fabułą. Dzięki nim otrzymacie możliwość ukończenia nowych, nieznanych do tej pory zadań i odkryć sporo ciekawych sekretów.

Cena Neutralności – klimat rodem z książek

Na pierwszy ogień idzie mod o nazwie Price of Neutrality, czyli Cena Neutralności. To swego rodzaju remaster historii, która została przygotowana przez CD Projekt RED jeszcze na potrzeby pierwszej części gry sprzed 17 lat. Mod do Wiedźmina 3 pozwala nam ponownie rozegrać tę ciekawą historię, lecz tym razem z całą gamą mechanik trzeciej odsłony. No i z oprawą graficzną, która wciąż zachwyca.

Mod pobierzecie poniżej:

O zabójcach i królach – epicka historia

Dodatek o nazwie Of Kingd and Killers rozpoczyna się w momencie, w którym Geralt natrafia na tajemniczy list. Dowiadujemy się, że Dziki Gon rzucił urok na stareńkiego wiedźmina Gerda – wojownika ze szkoły niedźwiedzia, który od teraz jest zabójcą szkolonym przez samego Eredina, króla Dzikiego Gonu. Nie czekając dłużej, Geralt rusza na poszukiwania tej niebezpiecznej, opętanej maszyny. Wszystko po to, aby stanąć twarzą w twarz z zabójcą Dzikiego Gonu.

Moda możecie pobrać z poniższego linku:

Wiedźmin 3 i gigantyczny quest za darmo

Tajemnicze miejsce, które pożera ludzi — brzmi zachęcająco? Nawet tak przerażająca wizja nie zniechęci Geralta przed udaniem się na kolejną wyprawę. Mod Impostor pozwala nam wziąć udział w iście gigantycznej przygodzie na kilka godzin zabawy. Modyfikacja pozwoli nam ukończyć 3 zadania.

Link do pobrania moda znajdziecie poniżej:

Wyrusz na przygodę do Cintry

W trzecim Wiedźminie zwiedziliśmy Velen, Novigrad, Skellige, Kaer Morhen czy Tuissaint — a co powiecie na Cintrę? Modyfikacja Tales of the Witcher pozwala nam udać się do tej znanej krainy, która w oryginalnej grze nie znalazła miejsca. „Jako Geralt przybywasz do Cintry, na długo przed wydarzeniami z książek i gier. Poznaj nową historię, odkryj nowy świat i podejmuj się zleceń, robiąc to, do czego wiedźmin został stworzony – zabijając potwory” – czytamy w opisie moda.

Mod znajdziecie poniżej — jest oczywiście darmowy:

Pająki i wilki

The Spider and The Wolf prezentuje graczom intrygującą nową linię zadań, skupioną wokół starego (być może znanego niektórym) zagrożenia, wyłaniającego się z cienia, aby zacieśnić uścisk nad mieszkańcami Północnych Królestw poprzez swoje mroczne rytuały i przeklęte praktyki, a także równie potężną obecność, prowadzącą naszego bohatera przez sieć zamętu i tajemnicy, aby osiągnąć własne, nieznane cele.

Gdzie pobrać mod? Pomoże w tym poniższy link:

Pieśń Wiatru i tajemnicza wyspa

Gotowi na kolejną wyprawę? Tym razem Geralt trafi na tajemniczą wyspę, gdzie wykona zadania w ramach moda Pieśń Wiatru. Aby rozpocząć zadanie, będziemy musieli posiadać przynajmniej 50. poziom postaci. Co istotne, na razie linia fabularna jest dość krótka. Możliwe, że po konkursie autor moda znacznie go rozbuduje i doda kolejne zadania. Na razie, jego zgłoszenie musi jednak spełniać warunki przedstawione przez twórców.

Pobranie moda jest możliwe w NexusMods:

Bestia Krwi kontra Geralt

Dlaczego mieszkańcy pewnej wioski postanowili czcić niedźwiedzia? Tajemnicza statua wzbudziła duże zainteresowanie Geralta, który po raz kolejny wplątał się w intrygę i dylemat dotyczący tego, czym naprawdę są potwory. Nie wszystkie muszą mieć ostre kły i pazury. Pozory mylą, a Wiedźmin miał się o tym przekonać po raz kolejny. Oto nowy mod Beast of Blood, czyli krótka historia do gry stworzona przez fanów.

Fanowski dodatek jest dostępny za darmo i pobierzecie go ze znanego serwisu z modami:

Wilkołak potrzebuje naszej pomocy!

Podczas podróży Geralt spotyka przyjaznego, ale tchórzliwego wilkołaka o imieniu Awoo, który jest obiektem kpin ze strony okolicznych mieszkańców. Wiedźmin postanawia pomóc, ale okazuje się to trudniejsze, niż się spodziewano – taki opis zachęca nas do zagrania w Wolf Heart, czyli fanowskie rozszerzenie do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Modyfikacja oferuje obecnie 2 zadania, a do tego trzecie jest przygotowywane. Całość została stworzona w celu wzięcia udziału w konkursie CD Projekt RED.

Mod pobierzecie za darmo z popularnego serwisu:

Echa Zabawy – polski mod do Wiedźmina 3

Novigrad to miasto, w którym wiele się dzieje. Jak mówią miejscowi, stolica świata — pełna brudu, przepychu, biedy i bogactwa, słowem — różnorodnie. Nic zatem dziwnego, że na miejscu pojawiła się nietypowa anomalia. Ta zwróciła uwagę samego Geralta z Rivii, który postanowił sprawdzić jej znaczenie. Tak zaczyna się quest Echa Zabawy, czyli Echoes of Play. To darmowy mod stworzony przez społeczność, w którym zwiedzimy mroczne i odległe światy, jednocześnie poznając tajemniczą wersję… samego siebie.

Mod pobierzecie z linku poniżej:

A Witcher Can Hide Another – pomożemy Geraltowi

Wyobraźnia fanów nie zna granic, czego efektem są genialne mody do polskiego hitu. Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzymał nowy mod, który pozwoli nam wcielić się w zupełnie nową postać. Ale jak to, czemu nie gramy Geraltem? Powód jest dość istotny, bowiem zabójca potworów wpadł w poważne tarapaty. Grozi mu niebezpieczeństwo, a my musimy udać się w wędrówkę do górskiej elfickiej twierdzy. Nowy mod zapewnia nie tylko kilka godzin rozgrywki, ale także zawiera pełne udźwiękowienie. To świetne wieści dla miłośników immersji w grach RPG.

Moda pobierzecie w pełni za darmo z poniższego linku:

To oczywiście nie wszystkie mody do Wiedźmina 3, które warto znać. Lista jest o wiele dłuższa, a my możemy poprawić dzięki nim wiele mechanik w grze. Ciekawą listę modyfikacji grafiki i gry znajdziecie tutaj.

Mody do Wiedźmin 3: Dziki Gon – historia nadal trwa

Jak sami widzicie, lista fabularnych modyfikacji do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon jest naprawdę potężna. To tak naprawdę wyselekcjonowany zbiór, który zawiera najciekawsze fanowskie DLC wydane w ostatnich miesiącach. W rzeczywistości dodatkowych fabuł i historii czy questów jest o wiele więcej. Wszystkie ciekawe modyfikacje znajdziecie oczywiście w bibliotece strony NexusMods, my jednak bardzo polecamy zapoznać się z powyższymi propozycjami.

Proponowane mody do Wiedźmin 3: Dziki Gon są bowiem szalenie ciekawe i rozbudowane. Część z nich była przygotowywana na potrzeby konkursów organizowanych przez CD Projekt RED i otrzymały duże uznanie nie tylko ze strony graczy, ale również i osób tworzących oryginalną historię. A to już o czymś świadczy, bowiem polscy twórcy są istnymi fachowcami, jeżeli chodzi o wiedźmińskie uniwersum. Skorzystanie z tych modów to dla graczy genialny sposób na przedłużenie swojej rozgrywki w tym cudownym świecie. Nawet pełna fabuła z dwoma dużymi DLC kiedyś dobiegnie końca. Co zrobić, gdy nadal chcemy ruszać z Geraltem na szlak? Pobranie dodatkowych i darmowych historii brzmi jak plan idealny. Zachęcamy do zabawy, bo lista modów to przykład na to, że gra mimo niemal 10 lat na karku nadal jest świetna i nie traci swojej magii.

