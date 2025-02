Prequel Wiedźmina 3 powstaje. Fani wzięli się za ambitną przygodę

CD Projekt RED skupia się na tworzeniu Wiedźmina 4, ale przecież wydanie narzędzi REDKit pozwoliło fanom na jeszcze bardziej swobodne modyfikowanie gry, w tym tworzenie przygód dla Geralta o większej skali. Jednym z takich projektów jest właśnie Wiedźmin 3: Ostatnia Ofiara.

Wiedźmin 3 z ambitnym modem

Zespół fanów znów chce uraczyć graczy kolejną przygodą, w której wcielimy się w Białego Wilka, uwielbianego Geralta z Rivii. Fabularnie akcja ma zostać osadzona przed wydarzeniami z trzeciej części jego wędrówki. Tym razem ruszymy tropem Vesemira i zapolujemy na nowego potwora i to w zupełnie nowej lokacji.

Ta opowieść stanowi prequel Wiedźmina 3. Geralt po opuszczeniu Loc Muinne podąży tropem Vesemira, trafiając do mrocznego i zapomnianego regionu Redanii – Varjugi, miejsca, które spłynęło krwią zarówno winnych, jak i niewinnych. Gracze będą mieli okazję odkryć sposób na pokonanie potwora, jakiemu czoła nie stawił do tej pory żaden znany wiedźmin. – zapowiadają twórcy

Brzmi niezwykle ambitnie, szczególnie że twórcy nie mierzą wcale w umożliwienie nam przeżycia jednego czy dwóch zadań, a całej nowej linii fabularnej na godziny zabawy. Do tego pojawić się mają niewidziane wcześniej potwory. Zbierzemy również nowe karty do Gwinta. Wszystko to w akompaniamencie autorskiej muzyki i w regionie zbliżonym wielkością do Białego Sadu. Więcej informacji twórcy będą publikować m.in. na swoim profilu na Facebooku.

Źródło: Informacja prasowa