Większość pracowników Xbox nie ma pojęcia, jaka jest strategia Microsoftu i co się tam dzieje

Kogo tu winić? Niejasny kierunek rozwoju firmy pochodzący od “tych na samej górze”? A może choćby takiego Phila Spencera, zawsze kozła ofiarnego graczy, niezadowolonych z planów firmy?

Niedawno gigant z Redmond doprowadził do kolejnych masowych zwolnień. Przed paroma miesiącami ze studiów i wydziałów Xbox musiało odejść około 1900 osób. I tak, nawet w tym wypadku mówimy o kolosalnej liczbie. Dosłownie niedawno firma zapowiedziała kolejny etap redukcji etatów. Teraz pracę straci 650 osób. Nic dziwnego, że nawet pracownicy zastanawiają się, co się tam w ogóle dzieje.

Jak donosi insider eXtas1s, ze słów pracowników korporacji podobno da się wyczuć niepokój oraz niepewność. Ci mają nie znać nawet planów na dalszy rozwój firmy. Nawet nie wiedzą nic o obecnej strategii giganta technologicznego i gamingowego.

Według kilku pracowników Xbox, sytuacja wewnętrzna jest dość skomplikowana pomiędzy zwolnieniami i zmianami, które zostały wprowadzone w ostatnich miesiącach: „Większość pracowników, z którymi rozmawiałem, jest całkowicie zdezorientowana co do ogólnej strategii Xbox”. Ostatnie zwolnienia w Xbox i Activision wpłynęły nawet na zespół Call of Duty i Warzone Mobile, który nie osiągnął oczekiwanych dochodów. Nowy cel firmy jest jasny: zwiększyć liczbę subskrybentów Xbox Game Pass i konsol, które obecnie znajdują się w stagnacji.

– czytamy w poście