Ponad 10 000 osób bez pracy. Branża gier i krwawe żniwa w 2024 roku

Chociaż rok 2024 nie dotarł jeszcze do swojej połowy, to my możemy mówić o rekordzie. Mowa oczywiście o rekordowych zwolnieniach, którym nie była w stanie oprzeć się branża gier. Jak do tej pory z pracą pożegnało się mniej więcej tyle samo osób, ile w całym poprzednim roku. A przed nami jeszcze sporo miesięcy do końca.