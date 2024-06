Katastrofa Xbox. Ośmiokrotna przewaga PlayStation

We Francji Xbox nie tyle radzi sobie źle, ile po prostu katastrofalnie. Sprzedaż obecnej generacji spada na łeb, na szyję, co cieszy Sony.

W ostatnim czasie Xbox może mówić o nieco lepszej passie, a przynajmniej w oczach graczy. Pomysł na dorzucenie do abonamentu Xbox Game Pass nowego Call of Duty: Black Ops 6 już teraz zainteresował mnóstwo potencjalnych klientów, a ostatni pokaz gier okazał się dokładnie tym, czego oczekiwali gracze. Mimo wszystko sprzedaż konsol nadal idzie im średnio.

Xbox leci w dół

We Francji sprzedaż Xbox Series X drastycznie zmalała, począwszy od 2023 roku nieustannie spadając i nie osiągając przepowiadanych prognoz. Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że obecnie jest to najgorzej sprzedający się sprzęt korporacji w tamtym regionie w historii. Xbox Series X w ciągu czterech lat od debiutu rozszedł się w zaledwie 0,7 mln egzemplarzach.

Dla porównania – pierwszy Xbox radził sobie tylko nieco lepiej, bo przez cztery lata osiągnął pułap 0,8 mln sprzedanych kopii. Z Xbox 360 było już lepiej, bo konsola przebiła milion o sto tysięcy sztuk, a Xbox One sprzedał się mniej więcej w okolicach równego miliona. Także, jak widać, sytuacja dla firmy zdecydowanie nie należy do najlepszych. Zresztą, nic dziwnego. Microsoft od dawna udaje, że rynek europejski nie istnieje.

Jeszcze bardziej gorzko może to wyglądać z punktu widzenia konkurencyjności. PS5 w tym samym czasie zaliczyło potężny wzrost zainteresowania, sprzedając się niemal ośmiokrotnie lepiej. Dane, które pojawiły się na Installbaseforum nie pozostawiają złudzeń, że sytuacja jest tragiczna dla Microsoftu. Z drugiej strony należy pamiętać, iż mówimy tylko i wyłącznie o jednym regionie, co może nijak się mieć do globalnej sytuacji. Mimo wszystko w tej generacji Sony i tak króluje.

