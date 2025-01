Podejrzanie niska dostępność Xbox Series X w kluczowych regionach Microsoftu

Pamiętacie jeszcze chwilowe przerażenie, gdy Xbox Series X wydawał się wręcz wycofany z Polski i kilku innych krajów europejskich na zawsze? Microsoft potem skomentował te plotki, twierdząc, że to jedynie błąd, a firma nie zamierza znikąd uciekać. Normalnie bym w to wszystko uwierzył, ale problemy z dostępnością nie ograniczają się jedynie do Polski czy Niemiec, a nawet do kluczowych regionów firmy – Wielkiej Brytanii czy USA.

Podejrzane problemy z dostępnością Xbox Series X

Nic dziwnego, że fani “zielonych” wpadają w popłoch. Co to za dziwaczna sytuacja, że sprzęt, który powinien być powszechnie dostępne od ręki (w końcu zadebiutował kilka lat temu) nagle nie jest oferowany nigdzie? Gracze z Wielkiej Brytanii (za Windows Central) muszą kierować się tak naprawdę jedynie do oficjalnego sklepu giganta z Redmond. Nawet największe sieci w stylu GAME, Currys, Amazon UK czy Argos nie mają na stanie żadnych sztuk lub każą czekać po kilka miesięcy na dostępność. W USA jest podobnie. Tam nie kupicie podstawowego sprzętu w Best Buy, Amazonie czy nawet Walmarcie.

What's happening with @Xbox in the UK? Check this, this is our largest gaming retailer in the UK and they don't even have the Series X listed anymore! #Xbox



1. Game

2. ARGOS

3. Smyths

4. Amazon (1-2months shipping time)



What the is happening @Xbox? pic.twitter.com/Vdf390hemK — DrowsyKeroX (@MrRiceGuy2) January 14, 2025

Tylko po co czekać, skoro gracz może od ręki kupić PS5? Tak, to kuriozalna sytuacja. Sprzęt Sony od początku obecnej generacji mierzył się z kolosalnymi problemami z dostępnością. Teraz nagle to on jest do kupienia praktycznie wszędzie, a Xbox Series X nie da się znaleźć. Nic dziwnego, że wiele osób obawia się, iż to jakieś preludium do nowego podejścia Microsoftu. Firma niby zapewnia, że nadal skupia się na sprzęcie, ale mało kto chce w to wierzyć.

Xbox reklamuje się od niedawna wysoce kontrowersyjną kampanią “wszystko jest Xboksem”, w której firma promuje streaming i usługi subskrypcyjne. Skoro “wszystko jest Xbox”, to chyba fajnie, ale że faktycznej konsoli nie da się nigdzie kupić? No cóż – nie wiemy, cóż to za dziwaczna sytuacja. Na razie Microsoft nie skomentował sprawy.

