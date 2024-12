Microsoft wycofuje Xboxy z Polski. Konsola Series X praktycznie nie do kupienia

Chcieliście kupić konsolę Xbox Series X przed świętami? No to mam złe wieści – Microsoft najwyraźniej wycofał się z Polski i kilku innych krajów europejskich.

Wedle najnowszych informacji polski oddział Xboksa skupia się teraz wyłącznie na promowaniu usług w chmurze i abonamentu Xbox Game Pass. Tym samym firma wycofała z kilku rynków swoje konsole, których obecnie nie da się kupić. Tak – gracze chętni na sprzęt firmy tuż przed świętami nie mogą na niego liczyć, a istnieje spora szansa, że już w ogóle nie będą mogli go zgarnąć w oficjalnej dystrybucji. Pozostają tylko wspomniane usługi lub słabszy Xbox Series S bez napędu na płyty.

Xbox Series X nie do kupienia w Polsce. Microsoft się wycofuje

Od jakiegoś czasu wielu polskich graczy zastanawiało się, co tak naprawdę dzieje się z Microsoftem. Od dawna nie tylko nie było żadnych specjalnych akcji w naszym kraju (także tych związanych z promocjami), a do tego w istocie sprzętu nie da się kupić. Konsola Xbox Series X jest niedostępna w naszym kraju. Pojedyncze oferty – nawet te w oficjalnych sklepach z elektroniką – mają wręcz scalperskie ceny, oscylując wokół 3200 zł. Wygląda na to, że mówimy o ostatnich sztukach dostępnych w sprzedaży w naszym kraju.

Jeden z użytkowników serwisu Wykop.pl postanowił zasięgnąć wyjaśnienia takiej sytuacji u źródła. Napisał do Microsoftu, lecz odpowiedź firmy wprawia w osłupienie. I nie jest to pusty frazes, bo korporacja bez żadnego powiadomienia, bez konkretnych informacji i komunikatu, po prostu zrezygnowała ze sprzedaży mocniejszej konsoli z płytami w Polsce. Tym samym pozostaje nam tylko PlayStation i Nintendo.

Brak dostępności Xbox Series X na rynkach takich jak Polska i niektóre kraje europejskie jest w dużej mierze spowodowany strategiczną zmianą Microsoftu w kierunku skupienia się na grach w chmurze i usługach subskrypcyjnych, takich jak Game Pass, a nie na promowaniu lub dystrybucji fizycznych konsol. Zmiana ta nastąpiła w następstwie niższej, niż oczekiwano sprzedaży w tych regionach. W rezultacie Microsoft ograniczył swoje działania marketingowe dotyczące sprzętu Xbox na rzecz innych usług związanych z grami. – miał odpowiedzieć Microsoft

Konsole nie do kupienia przed samymi świętami

Od dawna mówi się, że gigant z Redmond w segmencie gier porzuca ideę konsolowej ekskluzywności, skupiając się głównie na usługach. Firma w odpowiedzi na zapytanie internauty podkreśliła zresztą, że w Polsce poleca sięgnięcie po gaming w chmurze niezależnie od urządzenia (nie trzeba posiadać konsoli) lub subskrypcję taką jak Xbox Game Pass czy PC Game Pass. Ba, jak informuje Marcin Pawłkowski, były redaktor serwisu OnlineCenter, nowych wersji sprzętu nie wprowadzono nigdy w naszym kraju, a obecnie nie da się zamówić zwyczajnego Xbox Series X nawet w oficjalnym sklepie Microsoftu.

Obecny stan Xboksa najlepiej podsumowuje to, że w okresie największej gorączki zakupów nie da się normalnie kupić w Polsce konsol Xbox Series X. Nawet w oficjalnym sklepie nie ma jej od dłuższego czasu, a nowych modeli nigdy nie wprowadzono. pic.twitter.com/GFo7RjBnJu — Marcin Pawlowski (@wrog) December 17, 2024

Z kolei Filip Turczyński, twórca cyfrowego Muzeum Xboxa, wylicza, że ostatni raz polski oddział korporacji promował w naszym kraju samą konsolę całe 114 dni temu. Od tamtej pory na próżno szukać informacji o sprzęcie, bo wszystkie doniesienia opierają się tylko na usługach cyfrowych. Jeśli wierzyć odpowiedzi pomocy technicznej firmy od użytkownika Wykopu, korporacja naprawdę wycofała się z rynków o “niskim potencjale sprzedażowym”. Szkoda tylko, że ani widu, ani słychu oficjalnego komunikatu. Z pewnością wrócimy do tematu, gdy tylko dostaniemy więcej informacji o sytuacji marki Xbox w naszym kraju.

Jakiś czas temu chodziła plotka, że @XboxPL chce wycofać swoje konsole z rynków o niskim potencjale sprzedażowym w tym całą Europę Wschodnią.



Oczywiście nie doczekaliśmy się żadnego dementi ale też nie było żadnego potwierdzenia.



Wystarczy jednak z uwagą śledzić rynek by dojść… pic.twitter.com/XglErSyDec — Filip Turczyński (@typekzneta) December 14, 2024

Źródło: Wykop + Twitter