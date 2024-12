Xbox wycofany z Polski? Jest komentarz Microsoftu - dość dziwny...

Xbox a wyjście z Polski. Jak wygląda sytuacja?

Niedawno społeczność graczy zauważyła, że Xbox Series X jest praktycznie nie do kupienia w Polsce. Szybko pojawiło się mnóstwo plotek mówiących m.in. o tym, że firma planuje całkowite wycofanie się z naszego rynku i postawienie wszystkiego na rozwijanie usługi Game Pass oraz grania w chmurze. Faktycznie, w sklepach nie sposób znaleźć Series X zupełnie, jakby nie zadbano o dostawy. Jest to o tyle zaskakujące, że przecież mamy okres świąteczny. To właśnie teraz półki powinny zapadać się pod ciężarem konsol czekających na nabywców. Tak jednak nie jest.

Biorąc pod uwagę formę Microsoftu na rynku gier, plotki o możliwym wycofaniu… nie były aż tak zaskakujące. Na szczęście doczekaliśmy się oficjalnego komentarza ze strony Microsoftu – firma odniosła się do sytuacji z brakiem Xboksów w sklepach:

Chociaż spodziewamy się ograniczonej podaży Xbox Series X w Polsce w te święta ze względu na popyt graczy, konsole Xbox Series S nadal będą dostępne. Gracze mogą odwiedzić stronę xbox.com/regions, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak grać na Xbox.

Microsoft

Czyli są świadomi braków Xboksów Series X (ze względu na wysoki popyt, rzekomo), ale nadal kupić można słabszego Series S. To tak w razie, gdybyście chcieli wejść do zielonej rodziny.

Teraz tak – ciężko uwierzyć w tak duży popyt na Series X. Konsola na całym świecie notuje słabe wyniki sprzedażowe i Polska nie jest żadnym wyjątkiem. U nas od dawna króluje PlayStation, które w swojej piątej generacji nie ma już problemów z dostępnością. A dobrze wiemy, że Microsoft jest właśnie w trakcie podejmowania wielu dużych decyzji. Ot, choćby tych związanych z rezygnowaniem z ekskluzywności.

Źródło: wccftech.com