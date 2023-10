PlayStation 5 nie ma sensu, Xbox lepszy? Dane nie pozostawiają złudzeń

Przed nami gorący okres jesiennych i zimowych premier, a analitycy już zastanawiają się, co przyniesie kolejny rok. Okazuje się, że w 2024 to właśnie Xbox może być znacznie lepszą konsolą od japońskiej konkurencji. Wszystko przez zestaw nadchodzących gier.

Jeżeli już kierujecie swoje myśli do tego, co przyniesie kolejny rok, to mamy dla was coś interesującego. Zdaniem analityków, w przyszłym roku Xbox uzyska niemałą przewagę nad konkurencyjną konsolą od Sony. Jeżeli zastanawialiście się, czy kupić PlayStation 5, to możliwe, że mamy dla was odpowiedź – istotnie argumentów za taką decyzją jest niewiele.

Wszystko przez liczbę premier tytułów ekskluzywnych, które zostały już zapowiedziane na kolejny okres 12 miesięcy. Okazuje się, że sprzęt od Microsoftu może liczyć na naprawdę niezłą dawkę ciekawych tytułów na wyłączność. Wycieki sugerują, że na platformie Microsoftu pojawi się gra z Indianą Jonesem w roli głównej, a także remaster Obliviona. Na półkach pojawić mają się też m.in. Clockwork Revolution czy Everwild. Nie wiadomo, czy coś ciekawego nie zadzieje się z marką Doom oraz Fable.

A co z Sony? Opcji jest kilka, a jedna z nich to po prostu mało ciekawy katalog wydawniczy. Inny wariant sugeruje, że Japończycy doskonale strzegą swoich tajemnic, dlatego nowości dopiero zostaną zapowiedziane. Bezsprzecznie 2024 rok będzie ciekawym pod względem premier, choć już tegoroczny zestaw hitów zadowolił nawet najbardziej wybrednych.

Ze względu na wysoko postawioną poprzeczkę może być trudno dogodzić graczom spragnionym nowych premier. Istotnie, Sony i Microsoft mają przed sobą nie lada wyzwanie. Jak sprostać rozbudzonym oczekiwaniom w związku z tak genialnym dla graczy okresem? Będzie to zadanie iście niełatwe! Może doczekamy się Call of Duty w abonamencie Game Pass…