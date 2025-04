Nowy serial na podstawie uwielbianej serii Capcomu. Dziś premiera na Netflix

Devil May Cry powraca – niestety nie w formie kolejnej gry , a na razie tylko serialu animowanego od Netflix. Premiera już dziś, więc na co czekacie?

Fabuła serialu skupia się na znanym fanom gier łowcy demonów – Dante. Bohater po raz kolejny wplącze się w konflikt między ludźmi a siłami piekielnymi, próbując powstrzymać mrocznego antagonistę przed otwarciem wrót do świata demonów. Choć historia pozostaje wierna korzeniom serii, możemy spodziewać się pewnych zmian i nowych wątków, które mają na celu uatrakcyjnienie fabuły i lepsze dopasowanie jej do serialowej formy.

Za projekt odpowiada ekipa, która ma na swoim koncie niejedną udaną adaptację. Adi Shankar zdobył uznanie za Castlevanię, która przez wiele osób uznawana jest za najlepsze przeniesienie gry wideo na mały ekran. Jego kolejna produkcja – Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix – również zebrała sporo pozytywnych recenzji. Twórca wielokrotnie podkreślał, że jest ogromnym fanem Devil May Cry, więc można mieć nadzieję, że zadbał o to, by nowy serial nie był jedynie tanią próbą wykorzystania znanej marki.

Netflix coraz chętniej sięga po gamingowe IP i wygląda na to, że Capcom również nie zamierza zwalniać tempa w przenoszeniu swoich gier do innych mediów. Czy jednak Devil May Cry dorówna Castlevanii? To się dopiero okaże, ale jedno jest pewne – fani serii mają teraz świetną okazję, by zobaczyć Dantego w zupełnie nowej odsłonie.

Źródło: Netflix