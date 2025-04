South of Midnight w świetnej promocji! Kup grę w niskiej cenie na PC

Promocja na South of Midnight na PC

South of Midnight to nadchodząca gra akcji przygodowej od studia Compulsion Games, znanego z tytułów takich jak Contrast i We Happy Few. Premiera gry planowana jest na 8 kwietnia 2025 roku i będzie dostępna na platformach Xbox Series X|S oraz PC. ​Tym razem mowa jednak o wersji pecetowej – ta jest do kupienia taniej. Czy warto pokusić się na preorder? Zdecydowanie — gra zapowiada się bardzo godnie.

Akcja gry osadzona jest w fikcyjnym, gotyckim świecie amerykańskiego Południa. Gracze wcielają się w postać Hazel, młodej kobiety, która po przejściu niszczycielskiego huraganu w rodzinnym mieście Prospero odkrywa w sobie zdolności magiczne jako „Weaver” – osoby zdolnej do naprawiania zerwanych więzi i duchów. Podczas swojej podróży Hazel spotyka mityczne stworzenia inspirowane folklorem południowych Stanów Zjednoczonych, takie jak mówiący sum czy potworna Huggin’ Molly. ​

Grę kupicie pod poniższym linkiem. Jest to kod aktywacyjny do Microsoft Store, który nadaje się do wykorzystania na terenie Polski. Bez VPN ani innych sztuczek:

Gra będzie też dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Szukacie najlepszych okazji na zakup usługi? To mamy dla was dobre wieści — znaleźliśmy kilka ciekawych promocji, które szerzej opisaliśmy tutaj.

Źródło: Instant Gaming