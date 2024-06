Xbox ze sporą zmianą dla fanów pudełek. Firma szykuje odświeżenie

Wygląda na to, że Xbox przygotowuje odświeżenie wyglądu swoich pudełkowych edycji gier wideo. Na to przynajmniej wskazują doniesienia w sieci.

Oczywiście mogą to być równie dobrze placeholdery, lecz byłoby to dość dziwne. Wiele wskazuje jednak na to, że dostaniemy nieco odświeżony wygląd pudełkowych edycji gier.

Xbox zmienia swoje pudełka

Niedawno w sieci zagrzmiało, gdy gigant z Redmond postanowił zwolnić cały dział odpowiedzialny za wydawanie pudełkowych edycji gier. Później fani kolekcjonowania gier dostali kolejne smutne wieści o potencjalnym wycofaniu się firmy z takiego sposobu dystrybucji. Później sytuację skomentowała sama firma, zgodnie z którą kwestia gier cyfrowych i pudełkowych zależy wyłącznie od graczy, którzy sami wybierają ten pierwszy sposób kupowania.

NIe brzmi to więc dobrze, tym bardziej że rzekomo nowy Xbox ma kompletnie porzucić czytnik na nośniki fizyczne. W ten sposób Xbox mógłby stracić wszystkich swoich fanów, którzy uwielbiają zbierać gry na półkach, ale przecież trend umierania gier fizycznych postępuje od lat. Na razie jednak można zakładać, że nie wszystko stracone. Nadal ukazują się nowe tytuły na konsole Microsoftu w pudełkach.

Co więcej, korporacja mogła przygotować nawet spore zmiany. Te mogą mieć bezpośredni związek z ograniczeniem dystrybucji fizycznej, ale to jedynie domysły. W sieci pojawiły się nowe okładki zmierzających na sprzęt gier. Choćby takie Clock Tower Rewind przedstawia zupełnie nowy szablon. Teraz wskazana platforma, na którą gra została przeznaczona, nie jest po lewej stronie w formie czarnych liter na białym tle. Teraz to wtapiające się w okładkę gry białe litery. Zmiana może i nie rewolucyjna, ale i tak dość spora. Podobnie sytuacja wygląda z niedawno ogłoszonym Kena: Bridge of Spirits na Xbox Series X/S i One.

Być może więcej o planach firmy dowiemy się już 9 czerwca 2024 roku. Wtedy Microsoft organizuje wielką konferencję, na której ma nie zabraknąć wielu zapowiedzi, pokazów i materiałów z oczekiwanych gier.

Źródło: VGC