Xbox pokaże nam nowe gry. Wśród nich murowane hity

Już 9 czerwca, czyli na 1 dzień przed Ubisoft Forward zaplanowane ma być specjalne wydarzenie Xboksa. Firma chce zaprosić fanów na specjalny pokaz, podczas którego wyjawionych zostanie wiele nadchodzących produkcji. Letnia prezentacja firmy ma zostać ozdobiona kilkoma powrotami, spośród których najbardziej ekscytującym wydaje się być ten dotyczący Gears of War. To właśnie wtedy mamy dowiedzieć się więcej na temat szóstej już odsłony uwielbianego przez graczy cyklu.

To jednak nie wszystko, bo równie mocnym punktem imprezy ma być również nadchodząca odsłona serii Call of Duty. Gra od Activision (należącego do Xboksa) ponownie pojawi się na rynku najpewniej pod koniec roku, dlatego najwyższy czas na zdradzenie większej ilości szczegółów. Mamy zatem dwie mocne pozycje, o których dowiemy się więcej już w połowie czerwca. Oczywiście nie jest to koniec listy potencjalnych gier. The Verge podpowiada, że swoje pokazy ma zaliczyć też m.in.:

Microsoft Flight Simulator 2024

Indiana Jones i Wielki Krąg

Avowed

Największe emocje budzi oczywiście powrót Gears of War. To już kolejny raz gdy słyszymy, że w związku z marką coś ma się wydarzyć jeszcze tego lata. Czerwcowy pokaz pasuje jak ulał. Xbox może mieć zatem prawdziwego asa w rękawie.

