Xbox Game Pass Ultimate w promocji. 3 miesiące za nieco ponad stówkę

W sklepie Instant Gaming pojawiła się świetna promocja na abonament Xbox Game Pass Ultimate na 3 miesiące. Korzystając z oferty, możecie nabyć klucz, który pozwoli wam cieszyć się pokaźną biblioteką gier i przy okazji zaoszczędzicie sporo kasy. Obecna cena oficjalna 1 miesiąca to ponad 70 złotych, podczas gdy w ramach promocji za niewiele więcej kupicie aż 3 miesiące dostępu do usługi. To oferta, wobec której ciężko jest przejść obojętnie.

Abonament Game Pass Ultimate kupicie w promocji z linku poniżej:

Klucz działa globalnie i bez problemu aktywujecie go w Polsce — i to bez używania VPN czy innych dziwactw. Po prostu kupujecie, logujecie się na swoje konto (np. w aplikacji Xbox czy Microsoft), wpisujecie kod i cieszycie się najwyższym abonamentem na 3 miesiące. A będzie się z czego cieszyć, bo obecnie usługa oferuje dostęp do wielu topowych produkcji, jak Call of Duty: Black Ops 6 czy STALKER 2. Niedługo swoją premierę będzie też mieć Indiana Jones i Wielki Krąg:

Dlaczego warto? Przede wszystkim ze względu na niską cenę. Pakiet 3 miesięcy abonamentu przekłada się na 1 miesiąc za 35 złotych. W tym czasie oficjalna cena w sklepie Microsoftu to 73,99 zł. To oznacza, że w skali 3 miesięcy zaoszczędzimy ponad 100 złotych.

Pakiet Ultimate daje nam dostęp do biblioteki abonamentu na PC i konsolach, a co więcej w skład subskrypcji wchodzi też EA Play, możliwość grania online i w chmurze XCloud. No i ta biblioteka — obecnie jest tam ponad 100 świetnych produkcji.

