Jeśli tak jak my, nie lubicie przepłacać za gry, to mamy dla Was świetną propozycję. Otóż w popularnej platformie Instant Gaming, pojawiły się dzisiaj nowe promocje. Przecenionych zostało 33 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie.

My zwracamy uwagę przede wszystkim na kolekcję gier z Batmanem. Trzy produkcje w jednym zestawie kosztują tylko 16,73 zł (plus prowizja od transakcji). Zapewnią wiele godzin zabawy, nie tylko fanom Człowieka Nietoperza! Wart uwagi jest też tegoroczny hit Manor Lords, który dostaniecie za 73,05 zł (plus prowizja od transakcji). Spójrzcie więc na poniższą listę i wybierzcie coś dla siebie, przy okazji nie zapomnijcie, aby zerknąć na promocje z poprzednich dni. Piątkowe promocje szukajcie tutaj, a sobotnie w tym miejscu.

Promocje na gry PC, subskrypcje i dodatki z okazji Black Friday 2024 w Instant-Gaming:

Promocje dla posiadaczy konsol

Z kolei jutro w Instant Gaming pojawią się kolejne promocje z okazji Black Friday 2024, więc koniecznie wróćcie do nas, aby dowiedzieć się więcej. To będzie już ostatni dzień wielkich wyprzedaży!

