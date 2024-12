Sporo gier opuści Xbox Game Pass. Można grać tylko dzisiaj

Abonamenty z grami mają to do siebie, że czasami pewne gry są z nich po prostu usuwane. Tak jest również w przypadku Xbox Game Pass, który dziś straci kilka ciekawych pozycji. Teoretycznie można w nie grać do końca roku, w praktyce jednak pozostało niewiele czasu. Jakie tytuły znikną z biblioteki?

Te gry znikną z abonamentu Xbox Game Pass

Abonament Game Pass od Microsoftu daje nam dostęp do ogromnej biblioteki gier na PC, konsolach Xbox oraz w chmurze. Regularnie dowiadujemy się o nowych i nadchodzących produkcjach, ale czasami i o tych, które z usługi znikną. A tak się składa, że wraz z końcem roku usługa zostanie pozbawiona 6 pozycji.

Oto lista gier, które wypadną z usługi Xbox Game Pass już dziś – 31 grudnia:

BlazBlue: Cross Tag Battle

Close to the Sun

Humankind

LEGO 2K Drive

McPixel 3

Party Animals

Najciekawszą grą wydaje się być Party Animals. Śmieszna i wciągająca gra swego czasu skradła serca milionów graczy na całym świecie. Nie zostało wam zbyt wiele czasu na zabawę. Dziś wraz z końcem dnia tytuł przestanie być dostępny w usłudze.

Nadal jednak możecie mieć dostęp do ogromnej oferty innych tytułów. Weźmy na przykład STALKER 2 czy Call of Duty: Black Ops 6. Te gry są dostępne w abonamencie i wystarczy posiadać do niego dostęp, aby zagrać. A gdzie kupić tani Game Pass? Mamy dla was poradnik.

Źródło: purexbox.com