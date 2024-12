Gdzie kupić Black Myth: Wukong? Jedna z najlepszych gier 2024 roku w dobrej cenie na PS5

Black Myth: Wukong – kup wersję na PS5 w dobrej cenie

Wciągająca historia inspirowana kultową powieścią, genialne widoki żywcem przeniesione z różnych zakamarków Chin i niezwykła walka, pełna epickich starć z potężnymi przeciwnikami, którzy tylko czekają, aby skrzyżować oręż z naszym bohaterem. Black Myth: Wukong to wymagająca gra RPG i akcji, która garściami czerpie z najlepszych w gatunku. Choć nie jest to typowy soulslike, to i tak starcia będą stanowić odpowiednie wyzwanie, a satysfakcja z pokonywania kolejnych przeciwników będzie nie do opisania.

Gra jest dostępna w pudełkowej wersji na PS5, dzięki czemu możecie wzbogacić swoją kolekcję fizycznych wydań o jedną z najlepszych gier 2024 roku. Gdzie ją kupić? Przygotowaliśmy zbiór ofert z polskich elektrosklepów.

Linki do ofert znajdziecie poniżej:

Swoją drogą, czy Black Myth: Wukong to gra w stylu Dark Souls? Niekoniecznie. Na pewno odpowiednie skojarzenia wzbudzi praca kamery, potężni wrogowie czy system uników, choć podobieństwa szybko się kończą. Dla przykładu, po śmierci nie tracimy punktów doświadczenia — nie musimy zatem obawiać się, że porażka wyzeruje nam to, co udało się zebrać. Z drugiej strony walki są naprawdę wymagające, ale wszystko to odbywa się bez irytujących przeszkód wynikających z trudnych mechanik.

