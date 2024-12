Najlepsze gry w Xbox Game Pass w 2024. To najciekawsze, co dostaliśmy w abonamencie

Najlepsze gry w Xbox Game Pass 2024

Przed nami koniec roku, a to oznacza, że wszystkie zaplanowane i ważne produkcje w abonamencie Xbox Game Pass już się w nim znalazły. Jak oceniacie mijające 12 miesięcy w wykonaniu Microsoftu i Xboksa? Chociaż część graczy mocno narzekała m.in. na brak gier na wyłączność, to nowości w abonamencie było naprawdę sporo. Dość powiedzieć, że w zebranej liście TOP 10 dało się bez trudu uzupełnić każdą pozycję. No właśnie, a o jakiego rodzaju rankingu mowa?

Dzisiaj rzucimy okiem na najpopularniejsze gry, które w 2024 roku debiutowały w Game Pass. Mogły to być zarówno gry dostępne w bibliotece od razu na premierę, jak i również tytuły wydane wcześniej, które po czasie zostały dodane do abonamentu. Przy okazji były to najpopularniejsze gry w usłudze, czyli takie, które zdołały przyciągnąć najwięcej osób. Zwycięzca mógł być oczywiście tylko jeden, ale pozostałe miejsca mogą zaskakiwać. Tak czy inaczej, mowa o naprawdę świetnych produkcjach.

Xbox Game Pass z nowymi grami.

Tymczasem przejdźmy do najpopularniejszych gier z Xbox Game Pass w 2024 roku.

Call of Duty: Black Ops 6 – największy hit Game Pass

W tym roku zwycięzca mógł być tylko jeden. Po raz pierwszy w historii nowa odsłona serii Call of Duty zadebiutowała na premierę w usłudze abonamentowej i był to Game Pass właśnie. Wielu graczy obawiało się, czy dostęp do tytułu w abonamencie nie sprawi, że ten osiągnie porażkę finansową. Tak się jednak nie stało, a Black Ops 6 miało jedne z najlepszych “otwarć” w historii serii, która przecież od lat sprzedaje się znakomicie. W tym wypadku nie dość, że udało się sprzedaż miliony egzemplarzy, to zagrało jeszcze więcej osób dzięki abonamentowi.

Xbox Game Pass z najlepszą ofertą od lat | Newsy – PlanetaGracza

Nowa odsłona nie tylko osiągnęła dużą (największą!) popularność, ale przy okazji jest po prostu świetną grą. Po ostatnim Modern Warfare III obawy były duże, jednak twórcy stanęli na wysokości zadania. Gra świetnie połączyła trzy kluczowe dla serii elementy. Otrzymaliśmy naprawdę udaną kampanię dla jednego gracza bez udziwnień w stylu otwartych misji bojowych, nie zabrakło też satysfakcjonującego trybu rozgrywki online. No i wisienka na torcie w postaci Zombie. Mamy wszystko to, za co przed laty pokochaliśmy Black Ops. I wiele wskazuje, że to nie ostatni debiut Call of Duty w usłudze Microsoftu.

Palworld

W przypadku Palworld mamy do czynienia z nietypową sytuacją. Jedna część świata nie ma pojęcia, o co w tym chodzi, druga na punkcie quasi-pokemonów oszalała i zagrywa się w to od premiery. Czym dokładnie jest Palworld? Porównanie do pokemonów jest nieprzypadkowe, bo mowa o grze, w której naszym głównym zadaniem jest kolekcjonowanie charakterystycznych stworków. Choć nie są to oryginalne postaci z japońskiej marki, to mogą być łudząco podobne… A jak prezentuje się sama rozgrywka? Cóż, jest bardzo wciągająca.

Palworld to hit z Game Pass.

Na tyle, że gra stała się drugą najpopularniejszą produkcją w Xbox Game Pass w 2024 roku. Rozgrywkę obserwujemy z perspektywy 3. osoby i eksplorujemy rozległy, bardzo ładny i interesujący świat. Schwytane stworki możemy potraktować na dwa sposoby — humanitarnie albo zgoła odmiennie, eksploatując je na maksa, w celu szybkiego wykorzystania ich umiejętności. Później możemy je wymieniać na nowsze i zdrowsze, co oczywiście budzi moralne wątpliwości, ale pozwala szybko rozwinąć nasze stworkowe imperium. Co kto woli. Tak czy inaczej, ten urokliwy sandboks warto sprawdzić!

Indiana Jones i Wielki Krąg

Najnowsze przygody Indiany Jonesa potrzebowały ledwie kilkanaście dni, aby stać się trzecią najpopularniejszą grą w Xbox Game Pass w 2024 roku. Jak to się stało? Na pewno pomógł dostęp na premierę i fakt, że miliony graczy czekały na ten tytuł. Oto bowiem do świata gier powrócił popularny awanturnik w formie tak urodziwej i nowoczesnej, jak nigdy przedtem. Gra zachwyca grafiką, filmowością, szalenie ciekawą historią i osiągnięciami technicznymi.

Xbox Game Pass z gigantyczną premierą | Newsy – PlanetaGracza

Do tego stopnia, że spore zamieszanie wywołały wymagania sprzętowe tytułu. Te z miejsca “wycięły” mnóstwo pecetów, które np. nie są w stanie uciągnąć technologii ray-tracing. W zamian otrzymaliśmy jednak graficzne cudo, które genialnie operuje technologiami NVIDII, przy okazji oferując niesamowitą głębię. Indiana Jones i Wielki Krąg to nie tylko osiągnięcie graficzne. To również wspaniały hołd dla kultowej marki, w której możemy teraz napisać własną historię i wcielić się w legendarnego bohatera. Przy okazji, kilku Niemców zarobi patelnią po głowie. Tak, fizyka w tej grze jest fenomenalna.

STALKER 2: Serce Czarnobyla

Wielce wyczekiwana nowa odsłona serii STALKER nie miała łatwo. Deweloperzy zmagali się z trudami procesu produkcyjnego, a dodatkowo ich kraj został w 2022 roku napadnięty — zespół nie miał łatwo, jednak prace nad grą nie zostały przerwane. Mimo kilku poślizgów i przesunięć STALKER 2 wreszcie trafił na rynek i do abonamentu Xbox Game Pass. Co to była za premiera — emocje sięgnęły zenitu, a gracze dość mocno się podzielili. Z jednej strony mieliśmy wieloletnich fanów przymykających oko na problemy techniczne gry, z drugiej byli ci nieco mniej wyrozumiali. Trzeba przyznać, że nowemu Stalkerowi było co wypominać, bo optymalizacja na premierę pozostawiała wiele do życzenia, podobnie jak sporo mechanik czy systemów, które nie działały dobrze, lub w ogóle opóźniono ich implementację. Czy jednak ostatecznie warto było dać szansę dziełu GSC Games World? Odpowiedź wydaje się dość oczywista.

STALKER 2 – Czy warto wrócić do Zony?

Tak i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to najwyższa pora nadrobić zaległości. 4. największa premiera w Xbox Game Pass tego roku mówi sama za siebie. Powrót do Zony po latach jest bardzo, ale to bardzo udany. Niebezpieczne, nieprzyjazne środowisko prezentuje się znakomicie i skrywa wiele sekretów do odkrycia. Do wykonania mamy mnóstwo zadań, a gra jest przepotężna, jeżeli chodzi o fabułę. Ta trwa wiele godzin i na pewno nie pozwoli wam się jakoś specjalnie znudzić. Klimat wylewa się z ekranu, podobnie jak śmiercionośne anomalie czy potwory tylko czekające na błądzącego wędrowca z popsutym karabinem. Polecam rzucić okiem na naszą recenzję STALKER 2.

Dead Island 2

Na piątym miejscu najpopularniejszych gier w Xbox Game Pass w 2024 roku jest Dead Island 2. To dość zaskakujące, prawda? Tytuł pojawił się na rynku w 2023 roku i dopiero później został włączony do zasobów biblioteki. Trzeba przyznać, że osiągnięcie piątego wyniku to w przypadku tej gry wielki sukces. Udało się pokonać takie hity, jak Diablo IV czy dość mocno wyczekiwane Senua’s Saga: Hellblade II. Jak widać gra w siekanie zombie nadal może cieszyć się dużą popularnością. Zwłaszcza jeżeli swój główny cel realizuje bez zarzutów i z odpowiednią dozą szaleństwa, co w przypadku Dead Island 2 miało oczywiście miejsce. Za co gracze pokochali ten tytuł?

Dead Island 2.

Na pewno za swego rodzaju arcade’owość. Ta objawia się choćby na poziomie wyboru postaci, z których każda posiada swoje osobiste umiejętności i cechy specjalne. Sama rozgrywka nie pozostawia nic do życzenia — ciachanie, tłuczenie i ubijanie zombiaków na różne sposoby bawi i jest ponadczasowe. Na pewno nie można też przyczepić się do oprawy graficznej. Los Angeles jest słoneczne, kolorowe, a produkcja prezentuje się znakomicie zarówno na pecetach, jak i konsolach.

Wielkie hity? Nie tylko

Chociaż topowe miejsca na liście najpopularniejszych gier Xbox Game Pass należą do dużych gier, to nie tylko one cieszą się uznaniem. Wielu graczy i posiadaczy abonamentu świetnie bawiło się przy mniejszych grach, jak choćby Evil West czy Hell Let Loose. To pokazuje, że dobrym sposobem na sukces w XGP jest po prostu stworzenie świetnej gry pokroju AA. Twórcy i wydawcy nie muszą pakować setek milionów w produkcję, aby ta zyskała uznanie graczy.

Osobiście się z tym zgadzam, bo dla mnie abonament Microsoftu to genialny sposób na ogrywanie tych nieco mniejszych gier. Niekoniecznie największych hitów, lecz perełek, których najpewniej nie kupiłbym z samego zainteresowania produkcją. W ramach abonamentu mamy do nich dostęp i możemy odkryć coś, co normalnie nigdy nie zagościłoby na naszym dysku konsoli lub PC. A takich gier jest cała masa, dlatego pora zabrać się za tekst na temat ukrytych perełek. Co wy na to?

Najlepsze gry w Xbox Game PPass — podsumowanie

Poniżej znajdziecie listę 10 najlepszych gier i największych premier w abonamencie Xbox Game Pass w 2024 roku:

Call of Duty: Black Ops 6 Palworld Indiana Jones i Wielki Krąg STALKER 2: Serce Czarnobyla Dead Island 2 Diablo IV Senua’s Saga: Hellblade II Hell Let Loose Evil West Mafia: Definitive Edition

Z którą grą spędziliście najwięcej czasu? Moim tegorocznym faworytem pozostaje pozycja numer 1 z listy, czyli wspomniane Call of Duty: Black Ops 6. Co roku ogrywam kolejne odsłony serii, a tym razem mogłem to zrobić za pośrednictwem abonamentu i nie ukrywam, zaoszczędziłem sporo kasy. Na pewno dołożę też sporo godzin w STALKER 2, czy wrócę do remake’u pierwszej Mafii. Ogółem oceniam, że w tym roku w Game Pass zdecydowanie było w co grać — a wy jak uważacie? Dajcie znać w komentarzach które gry zajęły wam najwięcej czasu w ciągu mijających 12 miesięcy.

Źródło: Opracowanie własne/trueachievements.com