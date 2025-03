Nie za wszystkie dobre gry trzeba płacić. Ba, niektórych nawet nie musicie pobierać, bo jeżeli o retro-klasykach mowa, to część jest dostępna z poziomu przeglądarki. Bez pobierania, instalowania i zajmowania miejsca na dysku – w te tytuły zagracie od razu! Dzisiaj przygotowałem dla was listę kilku świetnych produkcji, które warto znać. To strzelanki — gry za darmo sprzed lat.

Retro strzelanki – kiedyś było grane!

Dawne strzelanki miały niesamowity klimat. Często były bardzo ponure, ale mimo tego potrafiły dostarczać mnóstwo humoru i przede wszystkim zabawy. Ociekały klimatem i oferowały (jak na swoje czasy) rewolucyjne mechaniki i sposoby rozgrywki. Lata 90. były czasem powstawania wielkich marek i tworzenia się rewolucji w grach wideo. Każdy rok potrafił obfitować w genialne produkcje, a niektóre z zapoczątkowanych wówczas serii są z nami do dziś – ot, choćby DOOM.

Dzisiaj przygotowaliśmy dla was kolejne już zestawienie takich klasyków bez płacenia. To gry za darmo, które odpalicie z poziomu przeglądarki. Nie są to w żadnym wypadku podróbki czy kopie, ale pełnoprawne tytuły, które możecie znać ze starych komputerów i konsol. Dzisiaj możecie w nie zagrać bardzo łatwo – wystarczy mieć internet.

FPS – najlepsze gry za darmo bez pobierania

Poniżej znajduje się lista tych produkcji, które dziś dla was wybraliśmy. Zdecydowaliśmy się na 6 genialnych strzelanek pierwszoosobowych. Niektóre z nich należą do kultowych marek, inne mogą być nieco zapomniane – ale nie oznacza to, że nie warto w nie zagrać.

Beyond Wolfenstein – klasyk, ale lepiej

Co powiecie na kultowego Wolfensteina 3D, ale lepiej? W tym wypadku mamy do czynienia z Beyond Wolfenstein. Nie jest to typowy sequel, ale niejako rozwinięcie wszystkiego, co zaproponował nam oryginał. Twórcy zadbali o poprawienie grafiki, ulepszenie dostępnych w grze mechanik i dodanie sporo nowej zawartości. Jest więcej przeciwników, dodatkowe modele broni i jeszcze lepszy klimat. Ten jest potęgowany przez siatkę labiryntu, po której będziemy się poruszać. Niejednokrotne zgubienie się macie jak w banku. Gry za darmo, a na dodatek strzelanki nie mogłyby się obejść bez tej pozycji. Tym bardziej, że ogracie ją bez przeszkód w przeglądarce.

Grę możecie ograć przy pomocy poniższego linku – nie jest wymagane pobieranie:

Star Wars: Dark Forces – gry za darmo na bogato

Star Wars: Dark Forces to kultowa gra akcji FPS, wyprodukowana przez LucasArts i wydana w 1995 roku. Gra przenosi graczy do uniwersum Gwiezdnych Wojen, gdzie wcielają się w rolę Kyle’a Katarna, najemnika pracującego dla Sojuszu Rebeliantów. Akcja rozgrywa się przed wydarzeniami z oryginalnej trylogii filmowej, a zadaniem gracza jest wykonywanie misji szpiegowskich, sabotażowych i bojowych przeciwko Imperium Galaktycznemu. Dark Forces wyróżniało się na tle innych FPS-ów tamtego okresu, takich jak Doom, dzięki wprowadzeniu nowatorskich elementów, takich jak skakanie, kucanie czy interaktywne środowisko, co dodawało głębi rozgrywce. No i nie zapominajmy o wpływie tak ogromnej i ważnej marki, jaką są Star Warsy!

W grę możecie zagrać za darmo pod poniższym linkiem:

Redneck Rampage: Suckin’ Grits on Route 66

Redneck Rampage: Suckin’ Grits on Route 66 to dodatek do oryginalnej gry Redneck Rampage, wydany w 1998 roku przez Xatrix Entertainment. Jest to klasyczna strzelanka pierwszoosobowa FPS, która kontynuuje absurdalny i pełen humoru styl swojej poprzedniczki. Gracz ponownie wciela się w jednego z dwóch bohaterów – Leonard lub Bubba – dwóch teksańskich rednecków, którzy muszą walczyć z hordami wrogów, w tym mutantów, obcych i innych dziwacznych postaci, aby odzyskać swoją ukochaną świnię, która została porwana. Akcja rozgrywa się w różnych lokacjach wzdłuż legendarnej Route 66, co dodaje grze charakterystycznego amerykańskiego kolorytu.

No cóż, gry za darmo to również miejsce na mniej finezyjne, ale szalenie zabawne tytuły, prawda?

Grę ogracie online z poniższego linku:

Duke: Nuclear Winter – kultowy bohater

Duke: Nuclear Winter to oficjalny dodatek do kultowej gry „Duke Nukem 3D”, wydany w 1997 roku przez Simply Silly Software. Ten świąteczny dodatek przenosi ikonicznego bohatera, Duke’a Nukema, w zupełnie nowe, pełne humoru i absurdalnych sytuacji otoczenie. Akcja rozgrywa się w zimowej scenerii, a Duke musi zmierzyć się z nowymi wrogami, takimi jak mutanty-elfy, zombie-renifery i inne dziwaczne stworzenia, które próbują zepsuć święta Bożego Narodzenia. Fabuła jest lekka i pełna żartów, utrzymana w charakterystycznym dla serii stylu, który łączy akcję z dużą dawką humoru.

Chociaż sezon na Boże Narodzenie minął, to akurat z tą produkcją warto się zaznajomić. Choćby z uwagi na fakt, że jest w niej kultowy bohater, obecnie dość zapomniany przez gry wideo.

Grę możecie sprawdzić na poniższej stronie:

Shadow Warrior – powrót do korzeni

Shadow Warrior z 1997 roku to klasyczna strzelanka pierwszoosobowa, która na stałe zapisała się w historii gier wideo jako jedna z tych, które łączyły intensywną akcję z dużą dawką humoru. Wyprodukowana przez 3D Realms, ta gra była często porównywana do Duke Nukem 3D, ale zamiast amerykańskiego bohatera z macho podejściem, Shadow Warrior stawia na postać Lo Wanga – nieco zarozumiałego, ale niezwykle skutecznego mistrza sztuk walki i najemnika. Akcja toczy się w fikcyjnym azjatyckim świecie, gdzie Lo Wang musi stawić czoła inwazji demonów i zdradzieckim wrogom, używając zarówno tradycyjnej broni, jak i egzotycznych narzędzi, takich jak shurikeny czy miecze.

Rozwałka pierwszej klasy? Zdecydowanie tak – i to z perspektywy pierwszoosobowej. Chociaż seria po latach wracała i osiągała dobre wyniki, to na pewno warto dać jej szansę w swojej oryginalnej formule. A skoro gry za darmo, to i płacić nie trzeba – bo ogracie w przeglądarce.

Tytuł dostępny jest poniżej:

Quake – król gatunku

Quake z 1996 roku to prawdziwa legenda w świecie gier wideo, która na zawsze zmieniła oblicze strzelanek pierwszoosobowych. Stworzony przez id Software, ten tytuł był pionierski pod wieloma względami, wprowadzając pełnoprawną trójwymiarową grafikę i fizykę, co w tamtych czasach było zaskakujące – wyglądało o wiele lepiej, niż np. DOOM. Gracz wciela się w postać znaną jako Ranger, który musi przetrwać w mrocznym, gotyckim świecie pełnym potworów, tajemniczych portali i złowrogich sił. Fabuła jest dość minimalistyczna, ale klimat gry – mroczny, niepokojący i pełen tajemniczości – sprawia, że Quake zapada w pamięć na długo.

Gra jest dostępna pod poniższym linkiem:

Gry za darmo, ale jakie dobre!

Która pozycja najbardziej przypadła wam do gustu? Dajcie znać jakiego klasyka zamierzacie ograć. Tymczasem podpowiadamy, że na tej stronie można znaleźć więcej starych retro strzelanin i nie tylko za darmo. Wszystkie gry działają na zasadzie emulacji i możecie je uruchamiać z poziomu swojej przeglądarki. Niczego nie musicie pobierać czy instalować – klikacie i gracie. To świetna rzecz, bo w przypadku starych gier często pojawiają się liczne problemy podczas prób uruchamiania na nowoczesnych sprzętach. W tym przypadku ten problem nie występuje.

