Kupno abonamentu Microsoftu wcale nie jest takie proste, bo do wyboru mamy kilka wariantów. Różnią się nie tylko ceną, ale również oferowaną zawartością. Podstawowa wersja usługi pozwoli nam grać online i udostępni kilka gier, podczas gdy droższa opcja zagwarantuje dostęp do ciekawych gier na premierę. Jaki Xbox Game Pass wybrać? Oto poradnik, który przyda się na święta i nie tylko.

Gdzie kupić tani Xbox Game Pass? Najlepsze opcje na abonament

Ile kosztuje abonament Xbox Game Pass? O ile zakup abonamentu Microsoftu jest dostępny z poziomu konsoli czy aplikacji na PC, to ceny nie są zbyt atrakcyjne. Na szczęście możecie sporo zaoszczędzić, kupując oryginalny kod na abonament z poniższych linków. Zebraliśmy najciekawsze oferty, które pozwolą wam cieszyć się biblioteką gier już od 42 zł — i to w najwyższym wariancie dla konsol i PC jednocześnie:

Setki gier za grosze — na czym polega Game Pass na Xbox i PC?

Abonament Xbox Game Pass to istny niezbędnik dla graczy PC i tych posiadających konsole Microsoftu. Jak to działa? W dużym skrócie — tak, jak np. Spotify czy inne platformy streamingowe, ale lepiej. Za cenę abonamentu otrzymujemy dostęp do sporej biblioteki gier, które możemy w dowolnym momencie pobrać na dysk komputera lub konsoli i cieszyć się nimi tak długo, jak pozostają w bibliotece. Dla przykładu, aby zagrać w najnowsze Call of Duty: Black Ops 6 wcale nie musicie kupować gry za ponad 300 złotych. Wystarczą 4 dyszki na 1 miesiąc abonamentu Game Pass, dzięki czemu pobierzecie i pogracie w najnowszego CoD’a.

Abonament Microsoftu pozwala nam grać bez dodatkowych opłat we wszystkie gry oferowane w bibliotece dla danego wariantu. Wybór jest ogromny, a do zasobów regularnie są dodawane nowe pozycje. Każdego miesiąca w abonamencie ląduje nawet kilkanaście gier, z których część to premiery dopiero co debiutujące na rynku. To oznacza, że za ułamek ceny nowej produkcji możemy grać nie tylko w nią, ale i masę innych, równie świetnych pozycji. Abonament Game Pass się opłaca — zwłaszcza jeżeli kochacie gry i chcecie mieć dostęp do wielu z nich.

Xbox Game Pass z najlepszą ofertą od lat | Newsy – PlanetaGracza

Jest jednak jedno “ale”. Chodzi o warianty abonamentu, bo tych jest kilka. Różnią się ceną i oferowanymi usługami. Nie ma jednego Game Pass’a – możemy wybrać, czy chcemy mieć abonament na PC, czy tylko na konsoli — albo tu i tu, lub interesuje nas wyłącznie granie po sieci. Jaki Xbox Game Pass wybrać? Oto nasz poradnik.

Jaki Xbox Game Pass wybrać? Omówienie wariantów

Aby w prosty sposób omówić różnie między poszczególnymi wariantami, przygotowałem tabelę. Znajdziecie w niej wszystkie opcje abonamentu i oznaczenie, czy dany tier wspiera określony dostęp np. do gier na premierę i nie tylko.

Warianty Xbox Game Pass:

Game Pass Core Game Pass PC Game Pass Standard (konsole) Game Pass Ultimate Gry na premierę Nie Tak Nie Tak Gry na PC Nie Tak Nie Tak Multiplayer Tak Tak Tak Tak EA Play Nie Tak Nie Tak Granie w chmurze Nie Tak (przez GeForce NOW) Nie Tak

Jak widać, 4 warianty mocno różnią się od siebie, a najwięcej do zaoferowania ma Game Pass Ultimate. Widzicie też, że jeden z abonamentów ma w nazwie PC — to oznacza, że jest on oferowany tylko na komputerach i daje nam dostęp do dobrodziejstw usługi na PC, nie zaś na konsolach. Poniżej krótkie podsumowanie tego, co oferuje każdy z nich:

Game Pass Core — podstawowy wariant, mała biblioteka gier i możliwość grania przez sieć

— podstawowy wariant, mała biblioteka gier i możliwość grania przez sieć Game Pass PC — pełny dostęp do biblioteki, grania online i EA Play na PC

— pełny dostęp do biblioteki, grania online i EA Play na PC Game Pass Standard — biblioteka ponad 300 gier i granie online, lecz bez dostępu do gier na premierę — tylko na konsolach

— biblioteka ponad 300 gier i granie online, lecz bez dostępu do gier na premierę — tylko na konsolach Game Pass Ultimate — wszystkie gry, premiery i multiplayer jednocześnie na PC i konsolach — lepiej się nie da!

Jaki abonament wybrać?

Najlepszym wyborem jest zdecydowanie Xbox Game Pass Ultimate, bo oferuje dostęp do wszystkich gier, łącznie z tytułami na premierę i rozgrywki w chmurze. Warto jednak pamiętać, że w tym wypadku otrzymujemy dostęp do niego na dwóch platformach – konsoli Xbox oraz PC. To świetne rozwiązanie, gdy posiadamy oba sprzęty do grania i będziemy z nich korzystać. Obecnie abonament ten możecie kupić za 42,53 zł i jest to genialna oferta. W pakiecie macie m.in. najnowsze Call of Duty czy Indiana Jones i Wielki Krąg. No i oczywiście całą resztę rozbudowanej biblioteki.

Dla graczy wyłącznie pecetowych lepszą opcją będzie zdecydowanie PC Game Pass. W tym wypadku nie płacimy za niepotrzebne nam funkcje konsolowe, a i tak mamy dostęp do wszystkiego, co Microsoft przewidział na PC. Z drugiej strony, mając tylko konsolę, warto rozważyć wariant Standard. Najtańsza opcja to Core — podstawowa, skierowana głównie dla tych osób, którym po prostu zależy na graniu przez internet.

Chcę grać online, jaki abonament kupić?

Do grania po sieci w zupełności wystarczy wariant Game Pass Core. O ile każdy z abonamentów pozwala na rozgrywkę online, to ten jest najtańszy i właśnie dostęp do funkcji sieciowych jest jego największą zaletą. Przy okazji sporo zaoszczędzimy, jeżeli nie interesuje nas dostęp do dużej biblioteki gier.

Zobacz też: Wiedźmin 4 – oto 10 szczegółów, których mogliście nie zauważyć

Gram na PC i konsoli Xbox. który Game Pass jest najlepszy?

W tym wypadku opcja jest tylko jedna — Xbox Game Pass Ultimate, który pozwala cieszyć się pełną listą dobrodziejstw na obydwu platformach. Kupując ten wariant, otrzymujemy dostęp do biblioteki gier na PC i konsoli Xbox, granie przez sieć, w chmurze, a także dostęp do premierowych tytułów. Tych jest sporo, niedawno na rynku pojawił się Indiana Jones i Wielki Krąg, wcześniej np. Call of Duty: Black Ops 6, a na początku przyszłego roku dostępne będzie choćby Avowed. Na obu platformach zagramy na premierę dzięki wariantowi Ultimate.

Jak grać w gry z Game Pass na PC?

Po pierwsze, musimy zainstalować aplikację Xbox, która w zasadzie powinna już znajdować się na waszych Windowsach. Logujemy się i korzystamy z kodu, np. na Game Pass na PC. Teraz wchodzimy w bibliotekę abonamentu, która składa się z setek gier. Wybór jest ogromny, a my możemy pobrać każdą z nich. Wybieramy interesujący nas tytuł i klikamy przycisk instalacji. Aplikacja rozpocznie pobieranie, a po sfinalizowaniu będziemy mogli uruchomić tytuł i cieszyć się grą.

Obsługa aplikacji jest bardzo prosta, a całość przypomina pulpit np. Steam czy konsoli. Ostatecznie nie musimy jednak płacić za poszczególne gry. Tytuły z biblioteki Game Pass są dla nas dostępne bez dodatkowych opłat, o ile posiadamy odpowiedni abonament. Możemy w nie grać tak długo, jak subskrypcja jest aktywna, a same gry znajdują się w bibliotece usługi. Co ważne, gry z Game Pass nie są odpalane na Steam — to inny produkt, który uruchamiamy z innego launchera. Nie zdobędziemy osiągnięć na Steam, lecz punkty w aplikacji Xbox.

Game Pass a GeForce NOW

Od jakiegoś czasu granie w chmurze jest jeszcze prostsze — wszystko dzięki NVIDIA GeForce NOW i serwerów dostępnych w Polsce. Chmura działa świetnie i obsługuje coraz więcej gier. Co ważne, w zasobach chmury od NVIDII jest też biblioteka Xbox Game Pass. Co to oznacza? Mając abonament Game Pass PC lub Ultimate, możemy uruchamiać gry w chmurze — nie musimy ich pobierać czy instalować, a nasz sprzęt nie musi spełniać wygórowanych wymagań sprzętowych.

To oznacza, że abonament Game Pass na PC opłaca się nawet wtedy, gdy mamy słaby PC lub laptop. Wystarczy posiadać dostęp do GeForce NOW i dobrego łącza internetowego, aby odpalać najnowsze gry z biblioteki Microsoftu przez przeszkód, w wysokich ustawieniach graficznych i rozdzielczości nawet 4K.

Źródło: Opracowanie własne