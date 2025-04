Nietypowa wyprzedaż na Steam. Te gry zaskakują ceną i nie tylko

Na platformie Steam rozpoczęła się nowa, bardzo interesująca wyprzedaż. Tym razem promocja to Festiwal Wdzięczności Ziemi. W ramach wyprzedaży znajdziemy tytuły, które w ten lub inny sposób są związane z naszą planetą. Na liście pozycji znaleźć można sporo naprawdzę ciekawych tytułów.

Wyprzedaż na Steam – tych gier mogliście nie znać

Earth Appreciation Festival powraca po raz czwarty od 1 do 8 kwietnia 2025 r., świętując piękno i niezwykłą różnorodność naszej zielonej planety za pomocą starannie dobranego wyboru ponad 160 gier.Wyróżniamy gry w ramach dwóch powtarzających się tematów. Gry „natura” prezentują cuda dzikiej przyrody, zrównoważonego rolnictwa, ewolucji i kwitnących ekosystemów, inspirując nas do pielęgnowania i ochrony naszego naturalnego środowiska. Tymczasem gry „eko-dystopijne” eksplorują scenariusze zmiany klimatu, zanieczyszczenia, przeludnienia i konfliktu, oferując surowe przypomnienie tego, co jest stawką, jeśli stracimy więź z naturą.

Jakie gry znajdziemy na wyprzedaży? Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych tytułów:

Pełną listę produkcji znajdziecie tutaj.

Dajcie znać, które gry z festiwalu przypadły wam do gustu. Obecna wyprzedaż Steam jest dość specyficzna, ale gry są szalenie ciekawe.

