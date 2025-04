Gry za darmo na Xboksa. Nowa oferta w ramach Xbox Free Play Days

Szukacie czegoś do pogrania w najbliższy weekend? W takim razie mamy dla was ciekawą propozycję. Posiadacze abonamentu Xbox Game Pass mogą skorzystać z nowej oferty Xbox Free Play Days. To gry za darmo, w które możecie pograć przez najbliższy weekend. Pobieracie i cieszycie się zabawą. A opcji jest kilka i są ciekawe.

Gdzie najlepiej kupić abonament Xbox Game Pass? Korzystnie jest użyć poniższych ofert, bo możecie je aktywować w Polsce i zaoszczędzić sporo kasy. Do wyboru jest kilka wariantów:

Posiadanie abonamentu jest niezbędne, aby skorzystać z Xbox Free Play Days. A w ten weekend będzie w co grać!

Gry za darmo na weekend

Darmowe dni grania z Xboksem to specjalna oferta dla posiadaczy abonamentu Microsoftu. Co tydzień na użytkowników czeka porcja gier, którą mogą pobrać i grać przez określony czas. Jak długo? Od czwartku do niedzieli, a więc na weekend. Jakie gry przygotowano na najbliższy weekend? Oferta jest naprawdę przyzwoita:

Age of Wonders 4

Catan – Console Edition

Dead by Daylight

Everspace 2

Jak widać, pozycje są zróżnicowane. Nie zabrakło też opcji na pogranie przez sieć, czy wkroczenie do ciekawego świata fantasy. W co najlepiej zagrać? Jak macie czas, to we wszystko – a jak nie, to od siebie mogę polecić Everspace 2. To raczej niesłusznie niedoceniona produkcja.

