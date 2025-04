Gry do wypróbowania za darmo. Nowe pozycje dostępne na Steam

Jak to zwykle bywa, Epic Games Store rozdaje dwa prezenty za darmo, Amazon ruszył z nową ofertą, a i na Steam znajdzie się coś ciekawego. I choć nie ma mowy o całych grach za darmo, to na platformie pojawiły się 4 ciekawe wersje demonstracyjne. Nie trzeba więc płacić, aby je sprawdzić!

4 gry za darmo do sprawdzenia na Steam:

Przede wszystkim mamy tu Wicked Seed, czyli dość odważne połączenie turowego RPG-a z klimatycznym horrorem przypominającym nieco Resident Evil. Prócz walki przygotować powinniśmy się na sporo eksploracji i ulepszanie wyposażenia.

Oh, Bugger! to pierwszoosobowa strzelanka osadzona w luksusowym hotelu kosmicznym opanowanym przez hordy obcych. Jako profesjonalny eksterminator obcych, zasiadasz za sterami mecha, by eliminować najeźdźców i niszczyć ich jaja, kończąc inwazję raz na zawsze. Gra oferuje dynamiczną akcję i futurystyczne lokacje i to w naprawdę przyjemnej dla oka oprawie graficznej.

W EXTERMINATION SHIP wcielasz się w ocalałego na opuszczonym statku dryfującym po mglistym oceanie. Twoim zadaniem jest przetrwanie poprzez wykonywanie codziennych zadań, dbanie o zdrowie psychiczne i odkrywanie tajemnic zaginionej załogi. Ale uwaga – nic nie jest takie, jakie się wydaje.

Flip Rally Demo to gratka dla fanów wyścigów z twistem. Gra łączy emocjonujące ściganie z unikalnym mechanizmem wykonywania… przewrotów. Tak, dobrze czytacie. Perfekcyjne lądowania dają potężne przyspieszenia, co pozwala bić rekordy na różnorodnych trasach. Przyznam, że to zaskakujący intrygujący pomysł na wyścigową zręcznościówkę.

