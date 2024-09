Xbox Game Pass Standard już oficjalnie dostępne. Co oferuje usługa i ile za nią zapłacimy?

Xbox Game Pass Standard to nowy poziom usługi od Microsoftu. Gigant oferuje dostęp do “setek wysokiej jakości gier”, ale ile przyjdzie nam zapłacić?

Oficjalnie zapowiadany jakiś czas temu nowy próg abonamentu w końcu doczekał się premiery! Tymczasem Microsoft przedstawił wszystkie kluczowe informacje o subskrypcji.

Xbox Game Pass Standard już dostępne – jaka cena i korzyści?

Microsoft tak naprawdę za pomocą opcji Standard zastąpił obecny do tej pory wariant konsolowy abonamentu. Dzięki temu gracze posiadający Xbox Series X/S lub XOne mogą zainteresować się nową możliwością dedykowaną właśnie im. Niestety, nie znajdziecie tu wszystkich korzyści. Chętnie na pełną gamę doświadczeń XGP muszą nadal opierać się przede wszystkim na wariancie Ultimate.

Nowy próg w postaci Standard to i tak “setki wysokiej jakości gry na konsole” i nie tylko. Gracze, którzy skuszą się na tę opcję, mogą korzystać również z rozgrywki multiplayer we wszystkich tytułach (kooperacja, PvP i tak dalej), a także dedykowane oferty zniżkowe, dzięki którym zaoszczędzą. Pod tym względem przypomina to nieco PS Plus Extra. Cena? Microsoft każe sobie płacić 54,99 złotych za Xbox Game Pass Standard.

Chcesz podnieść poziom wrażeń z gry na konsoli Xbox w atrakcyjnej cenie? W takim razie Game Pass Standard może być właśnie dla ciebie. Oprócz wszystkich korzyści, które otrzymujesz w ramach Game Pass Core, w tym konsolowego trybu wieloosobowego online i zniżek dla członków, zyskujesz dostęp do setek wysokiej jakości gier konsolowych w bibliotece Game Pass. Legendarne serie, takie jak Halo lub Age of Empires, a także niezwykle popularne gry, takie jak Minecraft, Forza Horizon 5 i Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, są gotowe do grania. Zanurz się i odkryj swoją kolejną ulubioną grę już dziś. – wyjaśnia Microsoft

Subskrybenci nie znajdą tam jednak jednego z głównych dań całej usługi, czyli premierowych gier od studiów Microsoftu. Jedyną opcją, aby na konsoli korzystać z tego dobrodziejstwa, jest nadal XGP Ultimate, wyceniony na 73,99 zł i obejmujący również EA Play oraz gry na PC. Jeśli to obydwie te opcje są dla Was zbyt drogie, zawsze pozostaje możliwość zainwestowania w podstawowy abonament XGP Core. Za 29 zł dostaniecie jednak tylko rozgrywkę online oraz bibliotekę wybranych gier. Ku przypomnieniu – Microsoft oferuje również PC Game Pass za 47,99 złotych, dzięki któremu gracze na komputerach skorzystają tak naprawdę z pełnej gamy możliwości subskrypcji.

