Xbox Game Pass ma wzbogacić się o niezależnego hiciora

Dave the Diver to nie tylko “przytłaczająco pozytywnie” odebrana gra na Steam, ale również jeden z największych niezależnych hitów ubiegłego roku. Poza tym to przecież gra niemal stworzona do Game Passa!

Xbox Game Pass z dodatkową atrakcją w lipcu

Dave the Diver to rybackie RPG łączące ze sobą podwodną eksplorację, łowienie różnych gatunków ryb oraz gotowanie i zarządzanie restauracją z sushi. Pomysł może i brzmi dość odważnie, ale najwyraźniej się opłacił, bo mówimy o bardzo głośnej grze, która nadal jest rozwijana. Tytuł doczekał się sporej liczby aktualizacji i zdobył całkiem spore grono fanów. I nie ma się co dziwić, bo to naprawdę udana pozycja.

Tym bardziej cieszą nowe plotki. Zgodnie ze wpisem Game Pass Tracker na Twitterze, to właśnie niezależny hit studia Mintrocket ma trafić do oferty usługi Xbox Game Pass. Na razie nie ma szczegółów i nie wiemy, czy mowa o wersji konsolowej (gra na razie nie wyszła na Xbox, ale powinno się to zmienić), czy jedynie o edycji PC. Ponadto to jedynie spekulacje, więc nie cieszcie się, żeby nie było, że później się rozczarujecie. Mimo wszystko źródło jest całkiem wiarygodne.

Dave the Diver miałoby pojawić się w XGP jeszcze w lipcu, choć nie zostało uwzględnione w oficjalnej rozpisce. Być może Microsoft szykuje shadow dropa albo czeka na ostatni moment z zapowiedzią? Tego nie wiemy, lecz zdecydowanie byłby to spory plus dla i tak bogatej oferty usługi. Z pewnością wrócimy do tematu, gdy tylko pojawi się więcej informacji.

Źródło: Twitter