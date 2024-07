Nowe gry już w lutym w Xbox Game Pass, ale trzy tytuły wylatują

Wielkiej rewolucji i szału z pozoru nie ma, ale jest tu parę premierowych pozycji, jak choćby nowa gra Capcomu, tytuł first-party w postaci Flintlock: The Siege of Dawn czy niezwykle fajnie zapowiadające się Dungeons Of Hinterberg. O tym jednak już wiemy, ale ku przypomnieniu:

Xbox Game Pass na lipiec 2024 – lista gier na drugą połowę miesiąca:

Magical Delicacy (Konsole, Chmura, PC) – już dostępne

(Konsole, Chmura, PC) – już dostępne Flock (Konsole, Chmura, PC) – już dostępne

(Konsole, Chmura, PC) – już dostępne EA Sports College Football 25 (wczesny dostęp) – już dostępne 10 godzin wczesnego dostępu w ramach EA Play

(wczesny dostęp) – już dostępne 10 godzin wczesnego dostępu w ramach EA Play Dungeons Of Hinterberg (Xbox Series, Chmura, PC) – 18 lipca

(Xbox Series, Chmura, PC) – 18 lipca Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series, Chmura, PC) – 18 lipca

(Xbox Series, Chmura, PC) – 18 lipca Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Konsole, Chmura, PC) – 19 lipca

No dobra, co takiego w praktyce szykuje Microsoft? Głownie wielką premierę – Flintlock: The Siege of Dawn, czyli nową grę akcji RPG, inspirowaną takimi tytułami jak God of War czy seria Dark Souls. To raczej hack’n’slash czy souslike, ale fani tego gatunku i tak mogą znaleźć tu sporo dobrego. Całość zabiera nas w nowe, quasi-fantastyczne uniwersum z magią i bronią palną na czele.

Innym ciekawym dodatkiem do abonamentu może okazać się niskobudżetowe Dungeons of Hinterberg. Gra również korzysta z estetyki fantasy, lecz w tym wypadku w nieco nowocześniejszych szatach. Trafimy do niewielkiej wioski w Alpach, którą będziemy zwiedzać, próbować rozwiązywać jej zagadki, a także rozgramiać kolejne potwory. Wszystko to ubrane w niezwykle atrakcyjną, kolorową grafikę. Nie zapominajmy również o wielkim powrocie serii EA, czyli College Football. W ramach EA Play zyskamy dostęp do wczesnego dostępu do gry.

Microsoft potwierdził jednak nowe informacje związane z abonamentem – trzy gry opuszczają usługę. Na dobrą sprawę to mniejsze tytuły, lecz z pewnością A Short Hike warto ograć, póki jeszcze można.

Gry usuwane z Xbox Game Pass z końcem lipca 2024:

A Short Hike (Konsole, Chmura, PC) – 31 lipca znika z usługi

(Konsole, Chmura, PC) – 31 lipca znika z usługi Train Sim World 4 (Konsole, Chmura, PC) – 31 lipca znika z usługi

(Konsole, Chmura, PC) – 31 lipca znika z usługi Venba (Konsole, Chmura, PC) – 31 lipca znika z usługi

Pomijając może Train Sim World 4, które jest w stanie zaoferować wręcz setki godzin zabawy fanom pociągów, pozostaje dwie gry można przejść w kilka godzin. Warto to zrobić, aby później nie żałować, że się pominęło wyjątkową przygodę.

