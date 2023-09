Kultowa seria zadebiutowała w Xbox Game Pass. Subskrybenci pobiorą trzy wyjątkowe gry

Jesteśmy w trakcie wyjątkowego miesiąca dla graczy korzystających z usługi Microsoftu. Xbox Game Pass otrzymał kilka sporych premier (w tym Starfielda, Lies of P czy PayDay 3), a to jeszcze nie koniec. Kolejna nowość nie jest może tak genialna, bo nie trafi do wszystkich graczy. Fani kulltowego serii Ace Attorney mogą cieszyć się jednak trzema grami.

W XGP zadebiutowała bowiem kolekcja Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy. Oferuje ona pierwszą trylogię, czyli gry: Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice for All oraz Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations. Kolekcja pierwotnie zadebiutowała na mobilkach od Apple, ale w ciągu kolejnych lat systematycznie wychodziła na kolejne platformy, w tym na PC i Xbox.

Trylogia jest tak naprawdę powieściami visual novel, w których wcielamy się w kultowego już prawnika stojącego w obronie niewinnych klientów. Będziemy więc przedstawiać dowody, rozwiązywać wątpliwości i przekonywać ławników na swoją stronę. Gry nie zajmują wiele miejsca, bo trzeba bagatela 2,5 GB wolnej przestrzeni.

Na marginesie wspomnę, że niedawno Phil Spencer zapowiadał podwyżki ceny abonamentu. Tak – kolejne. Więcej przeczytacie o nich w tym artykule. Nie musicie się jednak na razie o to martwić, bo mówimy o przyszłości. Choć kto wie, jak dalekiej?