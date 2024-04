Nowe gry w Xbox Game Pass na koniec kwietnia

Od majówki dzielą nas dosłownie godziny. Jeżeli tak się złożyło, że nie macie żadnych konkretnych planów, to… dobrze, bo mamy dla was zupełnie nowe gry. A w zasadzie to ma je Microsoft, bo rozchodzi się o produkcje udostępnione w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Na sam koniec kwietnia mieliśmy otrzymać jedną grę. W rzeczywistości do usługi dodane zostały dwie produkcje. Jedna z nich to naprawdę miła niespodzianka, która zebrała świetne oceny od graczy i krytyków. O czym dokładniej mowa?

Oto dwie nowe gry w usłudze Microsoftu:

The Rewinder – za darmo w XGP

Have A Nice Death – za darmo w XGP

Zacznijmy od niespodzianki, czyli The Rewinder. To urocza, bo przygotowana w ciekawej stylistyce gra opierająca się na chińskich legendach ludowych i folklorystycznej sztuce. W grze nie zabraknie mocnych inspiracji tamtejszymi malunkami i dziełami artystycznymi. Niemal 6000 recenzji na Steam ma status “przytłaczająco pozytywne”. Rzućcie okiem na trailer:

Druga pozycja na liście to Have a Nice Death. Dwuwymiarowy roguelike akcji zabierze nas do świata śmierci — dosłownie, bo w tę postać wcielimy się w produkcji od Magic Design Studios. Jesteśmy przepracowani, a nasze plany wakacyjne poszły do kosza. Wszystko przez tych niewdzięcznych podwładnych…

