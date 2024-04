Xbox Game Pass dostanie 10 nowych premier. Wśród nich hicior z PS Plusa

Flagowy abonament Microsoftu nieustannie się rozwija, dzięki czemu gracze co chwila mogą cieszyć się kolejnymi nowościami w ofercie. Microsoft pochwalił się, że aż 10 gier na premierę pokazanych w trakcie ostatniego wydarzenia ID@Xbox Showcase będzie dostępnych w XGP.

10 premier w Xbox Game Pass

Zestawienie dotyczy wyłącznie tytułów, które pokazano wczoraj na wydarzeniu. Event koncentrował się raczej na mniejszych produkcjach i indykach, więc nie było co liczyć na zapowiedzi wielkich tytułów first-party. Nie znaczy to jednak, że nie będzie w co grać. Wręcz przeciwnie!

Microsoft po wydarzeniu pochwalił się, że aż 10 pokazanych gier pojawi się w Xbox Game Pass już od premiery. Ich debiuty są tak naprawdę rozsiane po całym 2024 roku, więc subskrybenci regularnie dostawać będą nowości. Wśród nich trzeba wymienić intrygujące Dungeons of Hinterberg, nowiutkie Commandos: Origins czy znane z PS Plusa Humanity.

The Rewinder – dostępne od dzisiaj

– dostępne od dzisiaj Humanity – 30 maja

– 30 maja Dungeons of Hinterberg – 18 lipca

– 18 lipca Commandos: Origins – lato 2024

– lato 2024 All You Need is Help – jesień 2024

– jesień 2024 33 Immortals – gdzieś w 2024

– gdzieś w 2024 Depersonalization – gdzieś w 2024

– gdzieś w 2024 FireWork – gdzieś w 2024

– gdzieś w 2024 Keplerth – gdzieś w 2024

– gdzieś w 2024 Volcano Princess – gdzieś w 2024

our favorite kind of group photo 😌 pic.twitter.com/BtK9vaxgxg — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) April 29, 2024

No i mamy – sporo nowych tytułów w XGP. Daty premiery większości nie są w ogóle znane, także należ uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że faktycznie pojawią się w 2024 roku, a nie zostaną przesunięte.

Warto też pamiętać, że tytuły first-party Microsoftu również pojawią się w ofercie XGP. Mowa m.in. o grze Indiana Jones czy Hellblade 2.

Źródło: Twitter