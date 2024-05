Xbox Game Pass na maj 2024 niszczy system. Potężny zastrzyk nowości

Microsoft właśnie przedstawił oficjalną rozpiskę nowości w swoim flagowym abonamencie. Lista dotyczy drugiej połowy maja, a subskrybenci powinni upewnić się, że mają sporo wolnego czasu.

Xbox Game Pass na maj 2024 – lista nowych gier:

Chants of Sennaar (Konsole, Chmura, PC) — 15 maja

(Konsole, Chmura, PC) — 15 maja EA Sports NHL 24 (Chmura) — 16 maja

(Chmura) — 16 maja Immortals of Aveum (Xbox Series X/S, Chmura, PC) — 16 maja

(Xbox Series X/S, Chmura, PC) — 16 maja Senua’s Saga: Hellblade 2 (Konsole, Chmura, PC) — 21 maja

(Konsole, Chmura, PC) — 21 maja Galacticare (Xbox Series X/S, Chmura, PC) — 23 maja

(Xbox Series X/S, Chmura, PC) — 23 maja Hauntii (Konsole, Chmura, PC) — 23 maja

(Konsole, Chmura, PC) — 23 maja Moving Out 2 (Konsole, Chmura, PC) — 28 maja

(Konsole, Chmura, PC) — 28 maja Humanity (Konsole, Chmura, PC) — 30 maja

(Konsole, Chmura, PC) — 30 maja Lords of the Fallen (Xbox Series X/S, Chmura, PC) — 30 maja

(Xbox Series X/S, Chmura, PC) — 30 maja Firework (PC) — 4 czerwca

(PC) — 4 czerwca Rolling Hills (Konsole, Chmura, PC) — 4 czerwca

Od czego by tu zacząć… No cóż, z pewnością największym zainteresowaniem cieszyć się może Hellblade 2, czyli najnowszy exclusive od Microsoftu, który wydaje się wręcz stworzony do przejścia dzięki subskrypcji. Gracze mogą spodziewać się także nowości w postaci najnowszej odsłony cyklu NHL (choć mowa wyłącznie o wersji “chmurzastej) oraz zaskakująco udanego, lecz mało popularnego Immortals of Aveum. Gigantyczną nowością jest także świetne Humianity z PS Plusa oraz wydane przez CI Games Lords of the Fallen. Fani rozgrywki w zespole mogą cieszyć się na wieść o premierze Moving Out 2 w ofercie XGP.

Niestety, są też gorzkie wieści. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziane, z usługi zniknie sporo pozycji.

15 maja:

Eastern Exorcist

Eiyuden Chronicle Rising

Fuga: Melodies of Steel 2

Ghostlore

Just Cause 4 Reloaded

Norco

SD Gundam Battle Alliance

Supraland Six Inches Under

31 maja:

Chicory: A Colorful Tale

Farworld Pioneers

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle

Pac-man Museum Plus

Little Witch in the Woods

Railway Empire II

No dobra, trochę tych gier wypada, ale na szczęście nowości wydają się na tyle dobre, że bez problemu powinny osłodzić tę stratę.

Źródło: Xbox Wire