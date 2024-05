10 prezentów za darmo już dzisiaj w Epic Games Store

W Epic Games Store wystartowała wielka wyprzedaż gier, która potrwa do 13 czerwca. Ale to nie jedyne atrakcje, jakie przygotował sklep dla posiadaczy komputerów PC. Poniżej znajdziecie sporą garść dodatków za darmo, a my przypominamy jeszcze, że możemy dostać za free doskonałą grę Dragon Age: Inqusition – Game of the Year Edition.

Jak zatem widać, Epic Games szaleje, a my na tym korzystamy. Oto lista dodatków i abonament Discord Nitro na jeden miesiąc, które możemy odbierać do zakończenia wyprzedaży, czyli do 13 czerwca, godziny 17:00 czasu polskiego.

Epic Games Store – zawartość za darmo do pobrania

Wśród oferowanych dodatków znajdziemy np. pakiet Podkręcone Osiągi do Fortnite, który zawiera plecak i malowanie. Jest również dodatek Gazowana korona do Fall Guys, dzięki któremu zaopatrzymy nasza postać w nowy strój. Fani Genshin Impact otrzymają skrzyneczkę monet oraz surowców, a osoby siedzące przy Disney Speedstorm mogą zgarnąć monochromatyczny pakiet dla Stitch’a. Znajdziemy w nim m.in. kombinezon czy nowe malowanie dla gokarta.

Przypominamy, że w zasadzie codziennie pojawiają się albo gry za darmo, albo dodatki do odebrania. O wszystkich nowościach za free przeczytacie pod tym adresem.

