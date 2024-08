Zaskakująca premiera w Xbox Game Pass. Nikt się nie spodziewał, wszyscy zadowoleni

Wszyscy lubimy niespodzianki, tak samo jak uwielbiamy dobre gry. Jeszcze lepiej, gdy nie musimy wydawać na nie dodatkowej kasy, co się idealnie składa. Ku zaskoczeniu wszystkich, w abonamencie Xbox Game Pass zadebiutował właśnie jeszcze świeży zestaw dwóch gier, które dopiero co miały premierę. Ta jest związana z wydarzeniem QuakeCon 2024 i z pewnością ucieszy miłośników staroszkolnych strzelanek pierwszoosobowych.

Nowości w Xbox Game Pass. Dwie genialne gry

Serce się raduje na wieść o nowych grach w abonamencie Microsoftu. Tym razem mamy do czynienia ze swego rodzaju podwójną niespodzianką. Ostatnio w ramach imprezy QuakeCon 2024 ogłoszono wydanie odświeżonej wersji gier DOOM i DOOM II, które wzbogacono pod kątem zawartości. Ten genialny pakiet klasycznych strzelanek z miejsca zadebiutował w Xbox Game Pass:

To niespodziewana nowość, która wzmocniła ofertę abonamentu na sierpień tego roku – ale nie jedyna. Dopiero co informowaliśmy o debiucie trylogii z Crashem Bandicootem w roli głównej, a przed nami jeszcze dodanie gry Mafia: Definitive Edition. Cóż, jest to gorący okres dla fanów remake’ów i remasterów. Ale skoro dotyczą dobrych gier, to chyba nie ma powodów do narzekań, prawda?

Źródło: Strona Xbox