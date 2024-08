Pobraliście już Once Human ze Steam? To gra za darmo, która miała swoją premierę miesiąc temu i odbiła się szerokim echem w mediach branżowych. Choć nie jest idealna, posiada jednak w większości pozytywne oceny. Około 71% graczy z ponad 64 tys. osób twierdzi, że warto spędzać przy niej czas. Studio odpowiedzialne za produkcję informuje, że stara się jak najlepiej zadbać o bazę graczy, aktywnie zwalaczając wszelkie przejawy oszukiwania na serwerach. Pisaliśmy już jakiś czas temu, że deweloper nie ma litości i banuje graczy na 10 lat.

Once Human – gra za darmo ma być polem do uczciwej walki

W najnowszym komunikacie na Steam deweloper przekazuje, że aby utrzymać uczciwe i pozytywne środowisko gry w Once Human, zobowiązuje się do zwalczania oszustw i złośliwego wykorzystywania błędów.

Twórcy zdają sobie sprawę z istnienia problemu. Podsyłają nawet link do strony, na której możemy przejrzeć, jak dużo kar na graczy nałożono. Zobaczycie tam sporo banów na 3600 dni za “korzystanie z nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich i złośliwe hakowanie klienta”.

Żeby zapobiec podobnym nadużyciom w przyszłości, zespół odpowiedzialny za rozwój Once Human podkreśla, że prowadzi całodobowy monitoring w celu wykrywania wszelkich nieprawidłowych działań w grze i aktywnie reaguje na zgłoszenia graczy. Dodaje, że przykłada również dużą wagę do naprawiania błędów, a złośliwe wykorzystywanie bugów nie będzie tolerowane.

Sami gracze mogą też zadbać, by rozgrywka w Once Human była Fair Play. Jeśli zauważymy oszusta w grze, możemy go zgłosić. Zrobimy to za pośrednictwem oficjalnej społeczności Discord, albo bezpośrednio w grze, naciskając ESC → Zgłoś.

Dajcie znać, jak obecnie oceniacie rozgrywkę w Once Human. Czy często spotykacie na serwerach osoby, które łamią zasady uczciwej rozgrywki?

