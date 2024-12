Nowe gry od dzisiaj w Xbox Game Pass, w tym tytuł na premierę

Grudzień w Xbox Game Pass jest… no, niezły. Szału może nie ma, ale przecież przewidziano kilka premier, a w tym przede wszystkim nowy tytuł first-party, czyli Indiana Jones i Wielki Krąg. Co ciekawe, już dzisiaj gracze mogą sprawdzać świeży debiut.

Xbox Game Pass z nowymi grami od dzisiaj – 5 grudnia 2024:

Overthrown (Game Preview) – Chmura, PC, Xbox Series X/S

– Chmura, PC, Xbox Series X/S EA Sports WRC – Chmura, PC, Xbox Series X/S w EA Play

Mamy tu spore nowości, bo pierwsza z gier jest zwariowanym, dziwacznym, ale za to dziwnie satysfakcjonującym city builderem / survivalem, w którym przyjdzie nam sterować bohaterem w krainie fantasy, którego zadaniem jest zbudowanie osady. Dokonamy tego nie z poziomu licznych strategicznych ekranów, a w formie trzecioosobowej gry akcji. Głównym “ficzerem” jest tu możliwość chwytania dosłownie każdego przedmiotu, jaki tylko wpadnie nam w ręce – drzew, budynków, żołnierzy. Dla fanów zabawy fizyką jest to pozycja obowiązkowa.

Z kolei EA Sports WRC to najnowsza odsłona popularnego cyklu gier wyścigowych w trudnych terenach. Przyjdzie nam zmierzyć się z AI lub innymi graczami na śniegu, w błocie, w trakcie deszczu lub też słonecznej pogody. Gra zebrała w większości pozytywne opinie, więc fani wyścigów mogą się cieszyć.

Warto też pamiętać, że z końcem grudnia z usługi wypadnie kilka ciekawych tytułów. Na liście do usunięcia znalazło się m.in. Humankind czy Close to the Sun. Pełną rozpiskę znajdziecie w tym miejscu.

Źródło: Xbox