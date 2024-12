Te gry opuszczą Xbox Game Pass w grudniu. Świetne tytuły wylecą z biblioteki

Abonament Xbox Game Pass w promocji – najlepsze oferty

Jeżeli planujecie zakup abonamentu Microsoftu na PC i konsole, to mamy dla was świetne wieści. Możecie go nabyć w lepszej cenie niż ta sugerowana w oficjalnym sklepie. Poniżej linki do zakupu w promocji:

Te gry opuszczą Game Pass w grudniu

Grudzień to nie tylko czas nowych gier, ale również kasowania niektórych pozycji w bibliotece Microsoftu. W sieci pojawiła się lista gier, które wkrótce wypadną z abonamentu. Wszystkie poniższe gry będą dostępne jedynie do 31 grudnia 2024 roku. Po tym czasie posiadacze Game Pass nie będą w nie mogli zagrać.

Oto lista gier, które niedługo opuszczą abonament:

BlazBlue: Cross Tag Battle

Close to the Sun

Humankind

LEGO 2K Drive

McPixel 3

Party Animals

Największym hitem wydaje się być Party Animals. Sympatyczna gra ze zwierzakami w rolach głównych zdobyła ogromną popularność po swoim debiucie w usłudze i przyciągnęła miliony graczy. Od stycznia będziecie mogli ją kupić w świetnej przecenie, bo aż o 50% taniej. Warto skorzystać z promocji, która potrwa przez miesiąc.

Źródło: purexbox.com