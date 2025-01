Nowość w Xbox Game Pass dostępna od dzisiaj. Tytuł, który warto ograć

W Xbox Game Pass od dzisiaj dostępna jest gra Shady Part of Me, czyli logiczna przygodówka opierająca się na grze świateł i cienia. Dosłownie.

Shady Part of Me już w Xbox Game Pass

Wiemy już, jakie gry w XGP mogą zadebiutować w lutym, a tymczasem nadal mamy styczeń, a co za tym idzie – nowości. Usługa właśnie rozrosła się o dwie produkcje, czyli wczorajsze Eternal Strands i Orcs Must Die! Deathtrap. Dziś jednak gracze mogą bez dodatkowych opłat ograć w całości ciekawe Shady Part of Me.

Jak zapewne domyśliliście się po tytule, mówimy o grze mocno opierającej się na cieniach. Wcielamy się bowiem w małą dziewczynkę, która we współpracy ze swoim cieniem musi pokonać przeszkody i odkryć niespodzianki kryjące się w dziwacznej, nieco przerażającej krainie. Głównym filarem zabawy jest dynamiczne łączenie rozgrywki 2D i 3D, które pozwoli nam rozwiązać kluczowe zagadki. Co ciekawe, funkcję narratorki pełni tutaj aktorka Hannah Murray, znana m.in. z Gry o Tron.

To była ta dobra wiadomość, bo przecież zawsze dobrze jest przyjąć tak wyjątkowy klimatem tytuł, kojarzący się nieco z dziełami pokroju Little Nightmares czy kinowym dorobkiem Tima Burtona. Zła niestety jest taka, że kilka gier już z końcem tego miesiąca opuszcza usługę XGP.

Anuchard

Broforce Forever

Darkest Dungeon

Death’s Door

Maquette

Serious Sam: Siberian Mayhem

Macie więc czas jedynie do 31 stycznia, aby nadrobić zaległości i przynajmniej sprawdzić te tytuły!

Źródło: Xbox Game Pass