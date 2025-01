Najnowsze przecieki sugerują, jakie 3 gry mogą trafić do abonamentu Xbox Game Pass w lutym. Choć w kolejnym miesiącu na pewno będzie ich i tak więcej, to 3 wymienione produkcje z pewnością zainteresują wielu graczy. Nie zabraknie czegoś od Blizzarda, gdy sportowej od EA, a nawet zaskakująco dobrej odsłony serii z pewnym charakterystycznym bohaterem.

Nowe gry w abonamencie — plotka na luty

W sieci pojawiły się plotki i doniesienia na temat gier, które miałyby zostać dodane do abonamentu Microsoftu w lutym. Na razie mówimy tylko o trzech produkcjach, jednak są naprawdę interesujące. Tym razem do oferty mogą trafić dwie produkcje ze stajni Activision, oraz jedna produkcja sportowa od Electronic Arts.

O jakich produkcjach mowa? Według najnowszych plotek, w lutym do abonamentu mogą dołączyć następujące gry:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Madden NFL 25

Heroes of the Storm

Największe emocje budzi zdecydowanie Crash Bandicoot 4: It’s About Time, czyli gra wydana w 2020 roku. Stanowiła nową opowieść z popularnym jamrajem w roli głównej i przy okazji niezwykle udany jego powrót. O ile na rynek trafiła też zremasterowana oryginalna trylogia (jak również spin-off z gokartami), tak w tym wypadku mamy do czynienia z czymś nowym. I zdecydowanie jest to gra godna waszej uwagi, bo jest po prostu świetna.

Najnowsza odsłona cyklu o futbolu amerykańskim, czyli Madden NFL 25 raczej w Polsce nie zyska zbyt wielu miłośników, choć to również produkcja wysokiej klasy. Nie zapominajmy też od Heroes of the Storm. Mimo wielu lat na karku gra nadal przyciąga sporo osób i jest szalenie przyjemną grą z gatunku MOBA. I to dla fanów postaci z różnych uniwersów Blizzarda.

